Gran jurado contradice a Trump y dice que no hubo fraude en Georgia en 2020

Washington, (EFE).- Un gran jurado que estaba investigando los intentos del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) para interferir en las elecciones de 2020 ha concluido “por unanimidad” que no hubo fraude en esos comicios en el estado de Georgia, en rechazo a las teorías conspiratorias del exmandatario.

Así figura en los fragmentos de un informe que se dieron a conocer este jueves y que fue elaborado en secreto durante meses por un gran jurado de Georgia.

“Hemos determinado por unanimidad que no hubo en las elecciones presidenciales de Georgia en 2020 un fraude generalizado que hubiera podido resultar en la anulación de esos comicios”, puede leerse en las únicas seis páginas del informe que se divulgaron este jueves y a las que accedió EFE.

El gran jurado cree, además, que algunos de los testigos que prestaron testimonio en el curso de la investigación pudieron haber cometido perjurio.

Pese a la publicación parcial del informe, todavía siguen bajo secreto de sumario aquellas partes en las que el gran jurado podría estar haciendo recomendaciones para que se presenten cargos criminales contra Trump o cualquier otra persona que hubiera podido presionar a los políticos de Georgia para revocar los resultados de las elecciones de 2020, en las que ganó el demócrata Joe Biden.

En todo caso, en Georgia y otros estados de EE.UU., una vez que el gran jurado ha hecho sus recomendaciones sobre cargos penales corresponde a los fiscales estatales decidir si los presentan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado.

En un proceso que ha transcurrido en el más absoluto secreto, el gran jurado ha escuchado en los últimos meses el testimonio de 75 testigos, incluidos en el que fuera abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

Raffensperger, que como secretario de Estado tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales, supuestamente fue presionado por Trump el 2 de enero de 2021 para que revirtiera el resultado de los comicios de noviembre de 2020.

En concreto, Trump le pidió a Raffensperger que “buscara” los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden, según un audio de la llamada que hizo público The Washington Post.

El gran jurado que llevó a cabo esta investigación estuvo compuesto por 23 personas y realizó sus pesquisas entre junio y diciembre del año pasado.

En Estados Unidos, la figura del gran jurado se usa para temas especialmente polémicos y su misión es determinar si hay pruebas suficientes para investigar un posible delito.