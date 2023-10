Grant Dalton: “Barcelona podría ser sede de la Copa en 2028, ¿por qué no?”

Barcelona, (EFE).- Grant Dalton, presidente de America’s Cup Event Barcelona (ACEB), organizador de la 37ªCopa del América que se disputará en la ciudad condal en 2024 y director general del Team New Zealand, analizó para EFE el evento y afirmó que “Barcelona podría ser sede de la Copa en 2028”.

Pregunta: ¿Es cierto que hay empresarios de Barcelona que le han pedido que, si el ETNZL gana la Copa, se quede aquí para la edición de 2028?

Respuesta: Se ha hablado y existe esta posibilidad. También porque el ‘Alinghi’ suizo parece ser que escogería también Barcelona en caso de ganar él. La pregunta es, ¿qué opción sería la mejor? y debería resolverse en los seis meses siguientes. Barcelona quiere volver a ser sede y para nosotros es una buena ciudad. ¿Por qué no?

P: ¿Se están cumpliendo los objetivos económicos y deportivos?

R: Creo que estamos en una línea perfecta. Vamos cumpliendo los aspectos deportivos y en los económicos estamos en los plazos acordados con Barcelona Global (avales por 25 millones de euros) y las instituciones. Todo esto hace que el proyecto de Barcelona avance y estoy muy feliz de que sea así.

P: Han pasado dieciocho meses desde la nominación de Barcelona y quedan once para la inauguración de la 37ª Copa del América ¿Está satisfecho de cómo van las cosas?

R: Al cien por cien. Todas las bases están construidas, los equipos ya las ocupan y las infraestructuras está más avanzadas de lo previsto, estarán listas a final de otoño y ya he expresado mi satisfacción al respecto.

P: ¿Los setenta millones de euros del canon están cubiertos ya?

R: El pago del canon está garantizado y también está el aval de los 25 millones de euros. Por ahora no hay retrasos y esto es clave.

P: El gobierno de España ya ha aportado 18 millones de euros por medio de la Fundación Barcelona Capital Náutica para la Copa. Con parte del canon de 70 millones y patrocinadores como Emirates, Toyota, Damm y otros, ¿ha cubierto el presupuesto del Team New Zealand?

R: El Team New Zealand no recibe apoyo económico ni del gobierno ni de las instituciones. Con nuestros patrocinadores hemos cubierto nuestro presupuesto como equipo y quiero dejar claro que el Orient Express francés, y después nosotros, somos los que tenemos los presupuestos más bajos… los demás están mucho más arriba.

P: La 37ª Copa América ha sido capaz de unir esfuerzos del gobierno español y catalán. ¿Es está una cuestión importante para usted?

R: Por supuesto. De lo contrario no se entendería. Además, la unión del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central ya logró organizar por primera vez unos Juegos Olímpicos en España. Ahora se han unido para un nuevo gran proyecto en Barcelona y lo están haciendo de forma correcta. Tengo absoluta confianza en ellos.

P: Ha estado usted varias veces con el rey de España Felipe VI, un buen regatista. ¿Qué impresión le causó?

R: Yo ya conocía a su padre, el rey Juan Carlos desde los años noventa, cuando estaba al frente del ‘Bribón’ y con ambos he mantenido conversaciones de mucha cercanía. De Felipe VI tengo la imagen de una persona conocedora de la tecnología, las velas, la instrumentación, etc. Para mí no es difícil mantener una conversación con él porque le gusta mucho navegar.

P: ¿Qué representa para usted la figura de Aurora Catá, su vicepresidenta en la 37ª Copa del América?

R: Ella fue la persona que, como presidente de Barcelona Global, unió un grupo de empresarios para lograr los avales y convenció a la Generalitat de apoyar la Copa. Es alguien con muchos contactos y su gran trabajo me ayudó, y me ayuda, a comprender las preguntas de los políticos y lo que necesitamos como sede y desempeña muy, muy bien su función; para mí es impresindible.

P: ¿Cómo está su relación con el gobierno de Nueva Zelanda?

R: No existe, es cero. Si estamos aquí es por el apoyo recibido de la Generalitat, Gobierno de España, instituciones, etc. Nada de todo esto lo tuvimos de nuestro gobierno y estoy muy decepcionado. Es cierto que la afición de Nueva Zelanda quiere que volvamos de nuevo allí, pero es una cuestión muy diferente. Aunque la relación es difícil, por ellos si lo haría. Ahora mismo Barcelona puede ser sede de nuevo en la próxima edición.

P: El tema de la presencia, por razones de seguridad, del equipo estadounidense ‘American Magic’ en la preliminar de Jeddah (Arabia Saudí) en noviembre, ¿sigue en el aire?

R: El Panel de Arbitraje (grupo de expertos que analiza las peticiones de los equipo y emite un veredicto) denegó en mayo la solicitud del ‘American Magic’ de no acudir a Jeddah por este motivo. La decisión ahora está en manos del Challenger of Record (primer desafiante) -Ineos Britannia- y el Defensor -Emirates Team New Zealand. La posible sanción al equipo no se aplicaría inmediatamente y el Protocolo de la Copa es claro. Si finalmente acude a Jeddah, como si no, será sancionado. Tanto en Barcelona como en Jeddah las medidas de seguridad son las mismas e iguales para todos.

P: Las carreras de motos y coches son su pasión, ¿sigue con ellas aún hoy?

R: He dado siete vueltas al mundo y algunas Copas América, pero las carreras de motos y coches es lo más extremo que he hecho alguna vez. Antes de la preliminar de Vilanova tuve un grave accidente en Nürburgring, tengo 66 años pero voy a seguir en las carreras.