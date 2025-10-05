Greg Abbott lanza un grupo de trabajo en Houston para atacar a delincuentes reincidentes

El 1 de octubre de 2025, el gobernador Greg Abbott anunció el lanzamiento de un nuevo “grupo de trabajo contra crímenes violentos” en el condado de Harris, Texas, con el objetivo de atacar a delincuentes reincidentes. Esta iniciativa implica la colaboración entre patrullas estatales, agencias del condado y autoridades locales para mejorar la seguridad pública en el área de Houston. Abbott enfatizó que este esfuerzo es un enfoque integral para combatir la delincuencia, aprovechando al máximo las capacidades de los oficiales de élite. El gobernador expresó su intención de expandir este modelo a todo el estado, con el objetivo de establecerlo como un estándar nacional de seguridad pública en grandes centros urbanos.

El grupo de trabajo se centrará en identificar, rastrear y capturar a delincuentes reincidentes, con oficiales realizando patrullajes intensificados y operaciones en vecindarios con altos índices de criminalidad. Abbott señaló que ha estado en conversaciones con el alcalde de Houston, John Whitmire, para garantizar esfuerzos coordinados entre las autoridades estatales y locales. Si bien las tasas de criminalidad han estado disminuyendo en muchos vecindarios de Houston, áreas como el centro de la ciudad y la zona del centro médico han experimentado incrementos en la actividad delictiva en los últimos años.

Abbott eligió a Houston como punto de partida para esta iniciativa debido a la relación establecida entre su oficina y el liderazgo local. Indicó que las estrategias desarrolladas en Houston serán evaluadas y potencialmente adaptadas para implementarse en otras regiones de Texas. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Freeman Martin, confirmó que los residentes en Houston y sus alrededores pueden esperar ver un aumento en la presencia uniformada y en las operaciones de patrullaje en áreas de alta criminalidad, ya que estos “patrullajes saturados” han demostrado ser efectivos para reducir la delincuencia en Houston y otras ciudades de Texas.

El gobernador Abbott aclaró que no existen planes actuales para el despliegue de la Guardia Nacional en Houston, como ha ocurrido en Washington, D.C., afirmando que tanto él como las autoridades locales están comprometidos a abordar la delincuencia en todo el estado.