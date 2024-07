Gregg Berhalter, despedido como seleccionador de Estados Unidos

Miami (EE.UU.), (EFE).- Gregg Berhalter no continuará como seleccionador de Estados Unidos tras el fracaso del equipo en la Copa América, donde cayó en la fase de grupos.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) confirmó en un comunicado el despido de Berhalter, una salida previamente anunciada por medios.

“Queremos dar las gracias a Gregg por su duro trabajo y dedicación (…). Ahora estamos enfocados en encontrar a la persona correcta para liderar a la selección”, dijo la presidenta de la USSF, Cindy Parlow Cone.

Anfitriona de la Copa América, Estados Unidos se quedó fuera de los cuartos de final tras terminar tercera en el grupo C con solo 3 puntos (una victoria y dos derrotas) por detrás de Uruguay (primera) y Panamá (segunda) y solo por delante de Bolivia (cuarta).

Esta decisión sobre Berhalter, muy criticado a lo largo del torneo por la afición en las redes sociales, deja a la selección de EE.UU. en una situación muy complicada a solo dos años de una cita clave: el Mundial de 2026 que organizará junto a México y Canadá.

Además, el despido añade un capítulo al extravagante culebrón sobre el técnico y la USSF puesto que es la segunda vez en menos de dos años que abandona el equipo de las barras y las estrellas.

Berhalter de ida y vuelta

Su primera etapa como seleccionador, de 2019 a 2022, estuvo marcada por las victorias en 2021 en la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf (en ambas derrotó a México).

También llevó a una selección joven, ambiciosa y con Christian Pulisic como referente al Mundial de Qatar en 2022, donde no pudo pasar de octavos de final (perdió ante Países Bajos).

Pero tras el Mundial llegó el escándalo de Berhalter y los Reyna.

La USSF informó en enero de 2023 que tenía en marcha una investigación de un presunto suceso de violencia machista perpetrado por Berhalter.

El técnico, ya fuera de la selección porque no se le renovó su contrato, reconoció que en 1991 tuvo una fuerte discusión con su entonces novia y ahora esposa Rosalind, a la que le dio “una patada en las piernas”.

“Fue un momento vergonzoso del que todavía me arrepiento”, afirmó.

No obstante, Berhalter también aseguró que fue en Catar cuando una persona habló con la USSF alegando que “tenía informaciones” sobre él que “acabarían” con su trayectoria en la selección.

Esa persona era Danielle Reyna, madre del jugador del Borussia Dortmund Gio Reyna, esposa del exjugador y excapitán de la selección Claudio Reyna y que conoce al matrimonio Berhalter desde hace décadas.

Gio Reyna y Berhalter mantuvieron un enfrentamiento durante el Mundial, el joven respondió con desdén y mínimo esfuerzo en los entrenamientos y tras el torneo pidió perdón por ello a sus compañeros y al cuerpo técnico.

Durante el Mundial, Claudio Reyna dejó clara su frustración sobre la situación de su hijo en el combinado nacional y así se lo hizo saber a la federación.

Pero lo que elevó el nivel de la ofensiva de los Reyna contra el entrenador fueron las declaraciones que en diciembre hizo Berhalter, quien aseguró que estuvo a punto de mandar a casa a un jugador durante el Mundial por su falta de compromiso.

Berhalter no mencionó a Gio Reyna pero era evidente que se refería a él, tanto que Danielle Reyna decidió tomar cartas en el asunto y ese día le contó a la federación por teléfono lo que había sucedido en 1991.

Para rizar el rizo, Danielle Reyna era compañera de habitación y amiga muy cercana de Rosalind Berhalter en 1991 mientras que Claudio Reyna, compañero de Gregg Berhalter en la selección estadounidense del Mundial de 2002, fue el padrino de boda de los Berhalter.

Mientras EE.UU. buscaba sustituto para su banquillo, Anthony Hudson primero y B.J. Callaghan después tomaron las riendas del conjunto de forma interina.

Pero tras un largo proceso de búsqueda, análisis y reflexión, EE.UU. regresó al punto de partida anunciando en junio de 2023 que Berhalter sería de nuevo su entrenador.

Poco más de un año después, Berhalter, que ganó en 2024 la Liga de Naciones, vuelve a salir de EE.UU. con un balance final de 44 victorias, 17 derrotas y 13 empates (7 triunfos, 6 derrotas y un empate en su segunda etapa).