Grupo Calpulli muestra a través de la danza la contribución mexicana a la historia de EEUU

Nueva York, (EFE).- La compañía mexicana de danza Calpulli presentará el 27 y 28 de mayo en Nueva York “Monarcas”, un espectáculo que a través de dos historias diferentes celebra las contribuciones y sacrificios de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Monarcas”, lleva el nombre de “la inmigrante más inspiradora”, la mariposa monarca, “cuyo viaje por América del Norte recuerda un mundo sin fronteras”, de acuerdo con Calpulli, con sede en Nueva York y fundada en 2003 por los coreógrafos Alberto López y Juan Castaño, codirectores del grupo.

Calpulli, que este año celebra su 20 aniversario, llevará en primer lugar al público en el Teatro Queens, en el Flushing Meadowd Park, la obra “Viñedos”, escrita por López, que recuerda el arduo trabajo de generaciones de mexicanos que se convirtieron en dueños de sus viñedos y orgullosos productores del vino de California.

“Durante los años 1940 y 1950 vinieron familias mexicanas a EE.UU. bajo el programa Bracero (1942-1964) y comenzaron a trabajar en los viñedos. La pieza muestra el trabajo que realizaron y su lucha en tiempos de discriminación y que pese a ello triunfaron”, dijo a EFE Castaño.

La segunda historia, “Compañía E”, escrita por Castaño y que se representa tras “Viñedos” conmemora a los soldados mexicanos y mexico-americanos que a mediados de 1900 sirvieron a un país que los abrazó pero también los rechazó.

Durante el duro entrenamiento, los soldados recuerdan su hogar, el espíritu de su comunidad y perseveran. En sus barracas, comparten la música norteña de su hogar y se unen como una nueva familia. “Muchos murieron por un país que en esa época no los aceptaba por completo”, comentó.

Castaño recordó que la Compañía E existió y que fue el único batallón integrado por mexicanos y méxico-americanos. “La intención con esta historia es reconocer esa historia y legado que tenemos los hispanos. Mi padre fue parte del ejército, amó el tiempo que estuvo allí, así que para mi tiene algo personal”, indicó.

CONTRA LA IDEA DE QUE EL EMIGRANTE ES AMENAZA

“Esta historia es de mexicanos, pero puertorriqueños y otros hispanos en general han dedicado mucho al ejército de EE.UU y creo que no se habla lo suficiente de eso. Lo mismo ocurre con los trabajadores de los viñedos. Estamos viviendo una época en que los inmigrantes son percibidos como un problema, una amenaza. Sabemos como hijos de inmigrantes que ese no es el caso”, señaló Castaño, que nació en Texas.

Ambas historias se cuentan totalmente a través de la danza, la danza teatro, vestuario, las canciones, proyecciones y escenografía. “Es más difícil contar historias de esa forma pero lo bueno es que se crea un lenguaje universal, no importa el idioma que se hable”, indicó.

Por ejemplo, -agregó- en una de las escenas hay una persona reclutando para el ejército y va a un campo donde hay trabajadores cosechando algodón.

“Tenemos una escenografía de una planta de algodón, a la persona del ejército en uniforme, hay proyecciones que muestran que estamos en la frontera de Texas y México y la música es tradicional del norte de México”, destacó.

En la historia de los viñedos se mostrará una escena de un grupo antiinmigrante que amenaza a los trabajadores y cuando los mexicanos deciden no prestarles atención, regresan en la noche y queman el viñedo y para ese momento usan vestuarios más oscuros.”Cuando queman el viñedo, el vestuario de los bailarines parece en llamas y se verá a las familias combatiendo el incendio”, explicó.

Castaño, con más de 20 años de experiencia en la danza folclórica mexicana, señaló que aunque ambas historias están inspiradas en hechos reales también se les ha agregado otros elementos.

“Monarcas” iba a ser presentada en 2019 pero la pandemia la detuvo. Al terminar la emergencia sanitaria se dedicaron de lleno al proyecto. Parte de la música fue escrita por el director musical de Calpulli, George Sáenz.

Calpulli consta de 20 bailarines, en su mayoría mexicanos pero también de Ecuador, Puerto Rico y Argentina.