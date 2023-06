Grupo Caneo estrena “Mi Enfermedad y Mi Cura”, un tema para amantes de salsa dura 

Miami, (Notistarz).- El Grupo Caneo llega con su nuevo tema para los amantes de salsa dura titulado “Mi Enfermedad y Mi Cura”, un tema que “está inspirado en esos amores que tanto nos revuelcan la vida”, dicen los integrantes de la tradiciónal orquesta colombiana.

Es una composición de Ivan Calderón y un arreglo musical de Orlando libreros bajo el sello independiente Arte Global Internacional, que llega con el sabor de la salsa romántica del Grupo Caneo a todas las plataformas digitales de la industria musical.

“De mis antojos favoritos es besar tu piel y mirarme en tus ojos, no han inventado la manera de hacer que no te quiera / Por más motivos que me brindas para odiarte no puedo dejar de amarte y si existe una manera de olvidar yo prefiero recordarte”, dice un aparte de la canción.

Y más adelante sigue la canción: “Eres mi mal pero también mi medicina, eres el dilema que me revuelca la vida. Eres tú mi enfermedad y mi Cura”.

Para el director del Grupo Caneo, Juan Guillermo Caneo, “la salsa romántica siempre se va a escuchar en cualquier discoteca, bar, night club, porque los que llevamos haciendo salsa romántica llevamos más de 30 años haciéndolo y nos ha ido muy bien”.

El Grupo Caneo es uno de las primeras orquestas de salsa romántica de Colombia y la palabra Caneo viene del argot cubano que significa amigo.

Caneo es el producto de una idea generada por varios amigos, inquietos amantes de la salsa, que en agosto de 1988 se reunieron y crearon este grupo exclusivo de salsa romántica.