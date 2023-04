Grupo Frontera: Intentar grabar con Bad Bunny era echar una piedra al cielo

Ciudad de México, (EFE).- La canción de Grupo Frontera y Bad Bunny “Un x100to” es la más escuchada a nivel mundial en Spotify y cuenta con casi 65 millones de visitas en YouTube, pero la banda de regional mexicano nacida en 2022 confesó en entrevista con EFE que sabían que intentar grabar con el puertorriqueño era como “echar una piedra al cielo”.

Los músicos de la banda explicaron que todos ellos son seguidores del intérprete de “Tití me preguntó” desde que inició su carrera, así que dijeron a Edgar Barrera, amigo y compositor de la agrupación, que lo buscara para hacer una colaboración.

“Él nos dijo: ‘Si ustedes quieren hacer una canción con Bad Bunny, es como tirarle una piedra al cielo'”, explicó el cantante de la banda, Adelaido Solis III, conocido como “Payo”.

Su compañero Juan Javier Cantú, acordeonista y segunda voz, consideró que esa piedra “pegó en una nube”, lo que fue una gran sorpresa para toda la banda y para el propio Barrera.

“Ahora que ya tocamos con él todavía estamos en shock”, sentenció Cantú.

Junto a Cantú y Payo, forman parte de la agrupación Julián Peña Jr. (percusionista); Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarra), y Carlos Zamora (bajo).

LA BANDA MEXICANA QUE TRASCENDIÓ FRONTERAS

Los miembros de Grupo Frontera responden a EFE sobre su éxito al recordar que su inicio como banda fue apenas en 2022, cuando decidieron unirse para tocar en eventos como bodas o fiestas de quince años.

Julián y Payo entraron los últimos y, pensando en ser un grupo local, Alberto propuso hacer una versión del tema “No se va”, de la banda colombiana Morat.

Dos meses después de su lanzamiento, la canción se hizo viral en TikTok y gracias a ella conocieron a Edgar Barrera, quien ha compuesto canciones para artistas como Selena Gómez o Maluma.

Además, están ahora en un punto de éxito al que nunca habían pensado llegar tan rápido: Han estado en el festival Coachella, en California, y sacaron “Un x100to” junto a Bad Bunny.

“No podemos creer que lo que hicimos en las dos ultimas semanas pasó. Nos fuimos de aquí para hacer la canción con Benito (Bad Bunny) y los premios. Desde que nos fuimos grabamos la canción, salió, y fuimos a Coachela y a los premios (Latin American Music Awards), es algo que sabia que íbamos a hacer, pero no lo esperábamos”, detalló Payo.

En los últimos meses también han colaborado con artistas como Carín León, Fuerza Régida o Marca Registrada.

UN DISCO SIN NOMBRE Y SU PRIMERA GIRA

El grupo anunció que en mayo sacarán un disco, “aunque todavía no tiene nombre”, y en el mismo mes iniciarán una gira: El comienzo tour.

Con tantos planes, dijeron, no podrán tocar en eventos como los que iniciaron su fama local, algo que también disfrutaron mucho en 2022.

Entre risas y emoción explicaron que hace meses se enviaban por un grupo de WhatsApp vídeos cuando veían que en algún coche reproducían sus canciones.

Y ahora “tenemos mensajes de todo el mundo que andan tocando nuestras canciones”, relató Payo.

“Se siente padre (bueno), está muy chido (bien) y es algo que queremos seguir valorando”, compartió Juan, quien también dijo que todavía están sorprendidos, pero quieren seguir manteniendo su esencia.

De hecho, comentaron que hasta hace poco tenían otros oficios, como gerente de finanzas (Julián), fotógrafo (Alberto) o fabricación de cercas (Payo).

Pero ahora es imposible para ellos continuar con estos trabajos, pues tienen la “agenda llena” y los requieren en múltiples lugares por su gran éxito que, insisten, quieren gestionar correctamente.

Todos consideraron que su fama llegó a través de la nostalgia, pues la cumbia en la que se encuadran les resulta familiar a las personas mayores, y otros sonidos resuenan para los más jóvenes.

“Los niños, que están creciendo, nos mandan vídeos con nuestras canciones y para nosotros es lo máximo, es lo más importante y que nos está ayudando a empujar un poquito más”, compartió Julián.

Sobre el éxito, Payo añadió que aunque algunos puedan calificarlos como “los reyes de la música”, ellos no buscaban serlo, sino que iniciaron Grupo Frontera como un pasatiempo, “por el amor a la música”.

“Hicimos algo al tiempo correcto, estamos haciendo lo que hicimos cuando le tocaba a algo nuevo”, opinó Payo.

Las calles, las plazas y las casas de México y ya de otros países suenan ahora a Grupo Frontera y la agrupación, en la que el más joven (Payo) tiene tan solo 20 años y el mayor (Beto) 38, con toda una carrera por delante.

“Es una locura, y ahora, aunque no digo que sea normal, nos estamos empezando a acostumbrar”, terminó Juan.