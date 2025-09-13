33.4 C
Espectáculos

Grupo mexicano La Bendición reinventa la salsa romántica con estreno de “La Perla”

By El Periódico USA
El grupo mexicano de salsa La Bendición presentó su más reciente sencillo “La Perla”, una canción romántica ya disponible en todas las plataformas digitales.

Con una melodía envolvente y una letra que conecta con el corazón, “La Perla” evoca la nostalgia de los sonidos clásicos del Caribe que durante décadas han conmovido a generaciones, pero lo hace de una manera contemporánea y fresca. Esta fusión entre tradición y modernidad propone una nueva manera de hablar del amor dentro de la música latina actual.

El tema fue escrito y producido por los cuatro integrantes de La Bendición, consolidando así su propuesta artística y marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Además participaron otros músicos invitados. La producción estuvo a cargo de Geovanis Alcántara (ganador de tres Latin Grammy), Julián Bernal (dos veces nominado al Latin Grammy) y Gabriel Melgarejo.

“La Perla” no solo muestra la evolución del grupo, sino también su compromiso por renovar la salsa con autenticidad, sensibilidad y estilo propio.

Desde su nacimiento en 2022, La Bendición continúa posicionándose como una de las agrupaciones más prometedoras dentro de la nueva ola de salsa hecha en México, conquistando tanto a amantes del género como a nuevas audiencias.

Su propuesta busca revitalizar la riqueza de los ritmos afrocaribeños, fusionándolos con sonidos urbanos contemporáneos que dan vida a un estilo fresco, poderoso y original.

Espectáculos

