Grupos hispanos repudian video de Trump que caricaturiza a líder demócrata como mexicano

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Organizaciones latinas repudiaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, se burlara del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mediante un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que este aparece con un bigote y un sombrero mexicano.

La Federación Hispana, la Fundación Victoria Latina, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino criticaron el video alterado de una rueda de prensa ofrecida el lunes en la Casa Blanca por Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con Trump para extender el presupuesto que podría generar el cierre parcial del gobierno.

En la grabación, Jeffries aparece con un sombrero y un bigote superpuestos digitalmente, mientras que las palabras de Schumer fueron modificadas para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.

Con música folclórica mexicana de fondo, Schumer sostiene en el video que “nadie quiere votar” por su partido y que, por ello, los demócratas buscan otorgar “atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales” para ganar nuevos votantes.

“Atacar a la comunidad latina no solo es irresponsable, sino también reprensible e inapropiado para la Presidencia”, dijeron las organizaciones en una declaración conjunta.

Los grupos se mostraron preocupadas por el uso de la IA por parte de la Administración Trump para “amplificar estereotipos de odio”.

Advirtieron que el clip difundido hoy no solo es imprudente, sino que constituye “un acto de desinformación diseñado para estigmatizar” aún más a los latinos, en especial a los niños, cuando las tensiones que enfrenta la comunidad, impulsadas por las políticas y la retórica de Trump, están en su punto más alto.

No obstante, los grupos dijeron que sin importar cuántas veces “políticos malintencionados” intentan marginar a los hispanos la lucha por obtener el lugar que le corresponde a esa comunidad continuará.

Por su parte, Jeffries respondió a Trump en la red X asegurando que “el racismo no lo llevará a ninguna parte” y le exigió “cancelar los recortes, bajar el costo de vida y salvar la sanidad”. Y añadió: “No nos vamos a rendir”.

Mientras Schumer replicó: “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”.