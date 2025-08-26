Guillermo del Toro será el artista invitado del certamen de cine AFI Fest de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El oscarizado Guillermo del Toro será el director artístico invitado en el certamen de cine anual AFI Fest, que celebrará su 39º edición del 22 y el 26 de octubre en Los Ángeles.

“Guillermo del Toro es uno de los grandes defensores de este arte: un cineasta visionario, un cinéfilo apasionado y un incansable defensor de la narrativa audaz y original”, indicó este lunes en un escrito el presidente y director ejecutivo de AFI, Bob Gazzale.

El director mexicano “aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones”, agregó Gazzale.

Del Toro se suma al palmarés de directores artísticos invitados anteriores, como el español Pedro Almodóvar, el italiano Bernardo Bertolucci o los estadounidense Greta Gerwig, David Lynch, entre otros.

Su presencia en el festival de mayor trayectoria de Los Ángeles, organizado por el Instituto Estadounidense del Cine, coincide con el esperado estreno de ‘Frankestein’, su versión del clásico de Mary Shelly protagonizada por Jacob Elordi que se llegará a cines selectos el 17 de octubre y a Netflix el 7 de noviembre.

La edición de AFI Fest inaugurará su 39º edición en el emblemático teatro Chino de Los Ángeles, en pleno Paseo de la Fama de Hollywood, con la proyección de ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’, protagonizada por Jeremy Allen White (‘The Bear’).

El festival se celebrará del 22 al 26 de octubre en los Teatros Chinos TCL, en pleno Hollywood, y presentará una cuidada selección de estrenos de alfombra roja, proyecciones especiales, cine internacional, documentales y cortometrajes.