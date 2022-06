Hacia Titán y de regreso, el nuevo desafío aeroespacial

Descubrir la composicion de este satelite natural es el objetivo

NotiPress.- Científicos del Instituto Tecnológico de California (Caltech), han conseguido nuevas propuestas para nuevas misiones hacia Titán, la luna de Saturno. Estas propuestas fueron desarrolladas mediante una competición llamada Caltech Space Challenge, cuyo propósito es el desarrollo de un nuevo desafío aeroespacial.

En la edición del Caltech Space Challenge 2022, se les notificó a los participantes que el propósito del desafío aeroespacial es llegar nuevamente a Titán. Fue en 2005 cuando la sonda espacial Huygens alcanzó el satélite principal de Saturno, con la finalidad de analizar su atmósfera y superficie.

Ahora, el objetivo sería nuevamente llegar a Titán, con la diferencia de lograr obtener muestras de suelo acuoso, agua, atmósfera del satélite y volver con ellas a la Tierra. Esto no sólo involucra el desplazamiento hacia Titán, sino también la capacidad de recolección y mantenimiento de la integridad de las muestras para su análisis.

Toda la propuesta desarrollada por los participantes debe incluir las herramientas necesarias para su desarrollo. De entre ellas, los robots que tomaran las muestras y los programas necesarios para este desafío aeroespacial propuesto en California.

Durante el evento, diversos investigadores brindaron orientación a los participantes del evento para potenciar la misión. “Aunque diseñar y presentar una misión emblemática de devolución de muestras no es fácil, el verdadero desafío es el trabajo en equipo”, dijo Nigel Angold, mentor en el desafío aeroespacial hacia Titán.

Todos los integrantes tuvieron la libertad creativa de diseñar cualquier tipo de herramienta para alcanzar el objetivo de la misión. En palabras de Angold, los miembros del desafío aeroespacial hacia Titán logran en un corto periodo de tiempo desarrollar propuestas interesantes para la exploración espacial.

Cabe mencionar que este desafío es una competición encargada de reunir talento a nivel mundial, para incluir buenas propuestas de expertos en materia aeroespacial. De esta manera, se convertiría en una oportunidad para muchos estudiantes a nivel mundial de involucrarse en esta clase de proyectos, comentó Angold.

Originalmente, hubo 912 solicitantes de aproximadamente 75 países diferentes, lo cual incluyó 332 universidades. Empero, Graebener y su equipo redujeron las postulaciones a solo 32 estudiantes. Después de una evaluación de aptitudes y trayectoria académica, los equipos se armaron de la manera más justa posible distribuyendo a los expertos en ambas partes.

Por consiguiente, se espera que el nuevo desafío aeroespacial hacia Titán sea lo suficientemente provechoso como para aprender más acerca de Saturno. De esa manera, los científicos en cuestión podrían intentar expandir los horizontes explorados en un futuro no tan lejano.