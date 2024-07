Hackers roban durante 6 meses los registros de casi todos los clientes de AT&T

Nueva York, (EFE).- La empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T reportó este viernes que un grupo de hackers han robado durante seis meses los registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes.

La compañía indicó en un documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que estos hackers han accedido tanto al número de teléfono de los clientes y de los usuarios a los que han llamado -incluso si usan otros operadores- como a la duración de las propias llamadas.

En los ataques, que se produjeron entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2022, más el día 2 de enero de 2023, los piratas informáticos no registraron el contenido de las llamadas y los mensajes ni tampoco información personal de los clientes.

Sin embargo, la empresa señala que aunque los datos no incluyen los nombres de los usuarios, “a menudo es posible encontrar el nombre asociado a un número de teléfono concreto utilizando herramientas en línea de acceso público”.

La información robada por los hackers, denominada comúnmente “metadatos”, se considera muy sensible, puesto que puede revelar patrones y conexiones entre personas, señala hoy el portal especializado CNBC.

“Este incidente no ha tenido un impacto material en las operaciones de AT&T, y (la compañía) no cree probable que este incidente tenga un impacto material en la situación financiera o en los resultados de sus operaciones”, agrega la empresa.

AT&T anotó que está colaborando con las fuerzas de seguridad para detener a los implicados en el incidente, y precisa que al menos una persona ya ha sido detenida.