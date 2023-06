Hallan casi dos millones de dólares en cocaína escondida en bus en Hidalgo, Texas

(EFE).- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron un cargamento de cocaína avaluada en casi dos millones de dólares cuando inspeccionaron un bus de pasajeros en un puente fronterizo en Texas, informó hoy la agencia.

El decomiso ocurrió el pasado sábado en el Puente Internacional Hidalgo, cuando oficiales de CBP inspeccionaron un autobús comercial que llegaba de México.

El bus fue remitido para una segunda inspección en la que se descubrió el cargamento de 50 paquetes que contenían un total de 132.40 libras de supuesta cocaína dentro del vehículos. No se informó si el bus traía pasajeros o no.

El cargamento de droga tiene un valor en la calle de 1.767.926 dólares, detalló CBP en un comunicado.

El director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, Carlos Rodríguez, dijo en un comunicado que los agentes de aduana utilizan “una combinación efectiva de experiencia, tecnología y perros para concentrarse en las cargas de narcóticos que intentan mezclarse con el tráfico regular”.

CBP no informó si el conductor del bus fue detenido.