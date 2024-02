Hallan vínculo entre los incrementos de armas en EE.UU. y de homicidios en Centroamérica

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Las tasas de homicidios por armas de fuego en los países de Centroamérica y el Caribe aumentan cuando Estados Unidos fabrica e importa más armas de fuego, encontró un estudio de la Universidad de Michigan (UM) revelado este jueves.

El informe ‘Fabricación e importaciones de armas de fuego en EE.UU. y su asociación con los homicidios con armas de fuego en Centroamérica y el Caribe, 1991-2019’ se centró en observar el impacto de la producción e importación de armas de fuego de EE.UU. en esas regiones de Latinoamérica.

Los investigadores encontraron que a medida que la primera aumentaba en un millón de unidades entre 1991 y 2019, Centroamérica y el Caribe veía un incremento de 1,42 homicidios por cada 100.000 personas, aproximadamente 3.020 homicidios relacionados con armas de fuego por cada millón de armas de fuego en el mercado estadounidense.

El análisis también encontró que no había una asociación entre el aumento de la producción de armas de fuego y los homicidios no relacionados con armas de fuego, “una indicación de que la relación es específica para los homicidios que involucran armas de fuego”, resaltó el estudio.

Eugenio Weigend Vargas, del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego de UM y el autor principal del estudio, dijo en un comunicado que “la disponibilidad de armas de fuego en EE.UU. estaba significativamente asociada con los homicidios relacionados con armas de fuego en América Central y el Caribe”.

“Estos hallazgos sugieren que el flujo ilegal de armas de fuego estadounidenses es un problema que podría estar afectando a regiones enteras”, valoró.

El reporte examinó los datos de Global Burden of Disease, un estudio que estima cifras y tasas de mortalidad anual de más de 360 enfermedades y lesiones por cada 100.000 personas en más de 200 países.

Los investigadores también utilizaron datos del Informe 2021 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) sobre el Comercio de Armas de Fuego en Estados Unidos.