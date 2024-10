Harris dice que Trump “ama a su familia” cuando votante le pidió nombrar 3 de sus virtudes

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo este jueves en un foro con votantes latinos en Las Vegas (EE.UU.) que “no conoce realmente” las virtudes de su oponente, el expresidente Donald Trump, pero que destaca el amor que tiene por su familia.

La vicepresidenta respondió hoy preguntas de varios votantes latinos elegidos para participar en el foro ‘Los Latinos Preguntan… Kamala Harris Responde’, convocado por la cadena hispana Univisión.

Uno de los votantes animó a la candidata a describir tres virtudes de su rival. Sin embargo, Harris solo destacó una. “Creo que Donald Trump ama a su familia, y creo que eso es muy importante. Creo que la familia es una de las cosas más importantes que podemos priorizar”.

Luego la demócrata se disculpó por no sumar otras virtudes a la lista advirtiendo que “para ser honesta, no lo conozco realmente”.

Recordó que coincidió por primera vez con Trump en el escenario del debate presidencial del mes pasado. “Nunca lo había conocido antes, así que realmente no tengo mucho más que ofrecerle”, le dijo Harris al votante.

En el encuentro con los votantes latinos, dirigido por el periodista mexicano Enrique Acevedo, Harris criticó la retórica divisiva de Trump así como su postura antiinmigrante.

Trump también está programado para atender a un foro similar la próxima semana en Miami (Florida), después que su encuentro con los votantes hispanos programado por la televisora para el martes pasado tuviera que cancelarse por la llegada del huracán Milton.

Los dos candidatos tienen un especial interés en los votantes hispanos, que podrían hacer la diferencia en estados clave como Nevada, Arizona y Pensilvania.