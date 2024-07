Harris se apoya en una hermandad afroamericana para pedir el voto de las mujeres negras

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se apoyó este miércoles en una de las hermandades afroamericanas más antiguas del país para pedir el voto de las mujeres negras en las elecciones de noviembre.

“Nos enfrentamos a una elección entre dos visiones diferentes para nuestra nación: una centrada en el futuro y la otra centrada en el pasado. Y con su apoyo, estoy luchando por el futuro de nuestra nación”, dijo Harris en un evento en la ciudad de Indianápolis, organizado Zeta Phi Beta, una de las hermandades negras más antiguas del país.

Harris, mujer de ascendencia jamaicana e india, advirtió que en estos comicios está en juego la libertad “de votar, de la violencia con armas de fuego, de vivir sin miedo a la intolerancia y al odio” y destacó que frente a estos ataques la nación debe “seguir unida”.

En su tercer evento como aspirante a dirigir la Casa Blanca tras la renuncia de Biden el pasado domingo, la vicepresidenta estadounidense prometió que si es elegida centrará sus esfuerzos en convertir en ley las protecciones federales al aborto.

“Creemos en la libertad reproductiva, lucharemos por el derecho de la mujer a elegir, porque una no tiene que abandonar su fe o creencias profundamente arraigadas para estar de acuerdo en que el Gobierno no debe decirle qué hacer”, afirmó Harris.

La vicepresidenta aprovechó la ocasión para atacar el Proyecto 2025 que propone Trump en su llegada al poder, el documento de políticas escrito por sus aliados que incluye, entre otras medidas, la eliminación del Departamento de Educación.

“El Proyecto 2025 es un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro (…) Estos extremistas quieren hacernos volver atrás, pero no vamos a volver atrás”, dijo.

“Hay mucho en juego. Y nuevamente, en este momento, nuestra nación, como siempre lo ha hecho, cuenta con ustedes para energizar, organizar y movilizar, para registrar a la gente, para votar, para llevarla a las urnas y para continuar luchando por el futuro que nuestra nación y su gente merecen”, sentenció.