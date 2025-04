Harvard invita a drags cuentacuentos de México que superaron polémica en feria del libro

Monterrey (México), (EFE).- El colectivo mexicano Ars Queer, que impulsa un proyecto de Drag Queens cuentacuentos para niños, participo en un simposio de la Universidad de Harvard el 7 de abril, luego de superar la polémica tras la cancelación de su presentación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey en 2023.

Roberto Santana, presidente del colectivo, consideró como “un gran logro” formar parte de este evento, dos años después de que su espectáculo fue suspendido en la FIL de Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León, por presiones de grupos conservadores.

Los activistas impartieron la conferencia ‘Cuenti Drag. Narrativas que transforman, el activismo cultural a través del cuento’, dentro del simposio ‘Images of Mexico; A glimpse into Mexico´s Past and Present’, de la Sociedad de Alumnos de México en Harvard, ‘Humas’ (Harvard University Mexican Association Students, por sus siglas en inglés).

“Nos dijeron que ya habían visto nuestro trabajo, que les interesaba que les diéramos una charla, sobre cómo el activismo cultural puede ayudar a que haya respeto, a que haya una cuestión de tolerancia”, dijo Santana, cconocido como Etto y que estará acompañado de la Drag Queen Rishelle, quien leerá una leyenda mexicana en español y realizará un performance.

El activista concluyó que nunca se imaginaron que con Cuenti Drag podrían llegar a una de las universidades más importantes y reconocidas del mundo.