¡Hasta 35 mil pesos por el Corona! ¿Por qué se encarecen los festivales?

Hasta mil por ciento aumentan los precios de boletos para festivales de música; inflación, oferta y demanda y el renombre del concierto afectan el bolsillo

NotiPress.- Asistir a festivales de música se ha vuelto toda una odisea, y no solamente por conseguir boletos, sino también por sus altos precios. En 20 años, los conciertos masivos se han encarecido casi al mil por ciento.

Recientemente, se publicó el cartel del Corona Capital 2023, un festival anual de rock y música alternativa, el cual ha llamado la atención por los supuestos precios de abonos. De acuerdo con usuarios de redes sociales, los precios para este mega concierta son:

• Abono General: más de 5 mil con cargos

• Abono Confort: 7 mil 635 con cargos

• Abono Plus: 9 mil 780 pesos con cargos

• Abono Área Club: 36 mil pesos con cargos

Durante su primera edición, en 2010, los boletos para el Corona Capital costaban 770 pesos, pero 12 años después ascendieron a los 8 mil. Es decir, en diez años aumentó más del mil por ciento, en un país donde el salario mínimo es de 207 pesos.

Aunque en una primera instancia se podría pensar que el aumento de precios se debe a la inflación, el informe Rock and Roll, Economics, and Rebuilding the Middle Class asegura que es solamente un pequeño factor. Entre 1981 y 2012 los boletos en Estados Unidos aumentaron un 400%, siendo desproporcionadamente más al 150% del alza en los precios al consumidor.

Por el contrario, los boletos a precios exorbitantes se trata de una situación de oferta y demanda por asistir al festival. En la edición 2022, Corona Capital rompió su récord de asistencia con más de 255 mil personas, por lo cual se ha de esperar más asistentes este año.

Además, se debe de considerar a los artistas que se presentarán en el festival, por ejemplo, en la 13º edición se podrá ver a artistas como Blur, Thirty Seconds to Mars, Niall Horan y The Curse. También la notoriedad y estatus del festival influye en el aumento de precios por boleto.

Festivales de renombre, como Lollapalooza, en su versión latinoamericana, también han experimentado fuertes incrementos. Por ejemplo, la versión chilena del festival estadounidense se ha encarecido tres veces en los últimos 10 años, llegando a costar aproximadamente 196 dólares.

Pero, al parecer, ya no solamente importa el renombre y notoriedad del festival para establecer los precios. Este septiembre se realizará la primera edición de Arre HSBC, un festival enfocado únicamente en música regional, el cual cuenta con boletos que van desde mil hasta 20 mil pesos.

Este tema se ha vuelto tendencia entre los fanáticos de los conciertos, pues año con año aumentan desproporcionalmente su valor. En su primer tour por México, BlackPink cobró hasta 29 mil 500 pesos por boleto, estableciendo un nuevo parámetro para la venta de boletos para conciertos y festivales en el país.