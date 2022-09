Hasta 6 mil millones de dólares podría recibir Qatar por albergar la Copa Mundial

Diversas industrias se podrán ver beneficiadas por la Copa Mundial en Qatar, siendo el turismo y las aerolíneas las más favorecidas durante el torneo

NotiPress.- Medios locales en Qatar informan que la realización de la Copa Mundial de la FIFA podría dejar un derroche económico de 6 mil millones de dólares. Según el comité organizador estimaron los ingresos luego de la inversión de 12 años.

Asimismo, los beneficios de traer la Copa del Mundo al país árabe no solo beneficiará en lo deportivo, también en lo económico. Ya que su realización ha traído importantes inversiones que permiten al país convertirse en el centro de atención por un mes.

El fenómeno de la Copa Mundial de Qatar, también alcanzó a las criptomonedas, pues uno de los patrocinadores oficiales del torneo será Crypto.com. En 2020 se firmó el acuerdo para que su marca se viera en los estadios y espacios cercanos relacionados con el mundial. Esta alianza marca una nueva era para la tecnología criptográfica y su relación con el mundo deportivo, principalmente el fútbol.

Por su parte, las aerolíneas, en específico Qatar Airways, uno de los patrocinadores oficiales de Qatar 2022 ya ofrece un alto potencial de audiencia a nivel internacional. La marca patrocina a importantes equipos de Europa como Boca Juniors, Bayern Münich, e incluso confederaciones completas de la talla de la CONMEBOL y CONCACAF.

Esta apertura no solo ha beneficiado a las aerolíneas, también a la industria del turismo, quienes han registrado el aumento de llegadas internacionales y reservaciones hoteleras. Las estimaciones de la FIFA prevén que pueda atraer a 1 millón 200 mil visitantes más, mientras se lleva a cabo el torneo más importante de fútbol a nivel selecciones.

Respecto a las entradas de los estadios, los partidos de la fase de grupos están por agotarse, Argentina vs México fue uno de los juegos con mayor demanda de boletaje. También el partido entre Argentina vs Arabia Saudita, Qatar vs Ecuador (partido inaugural) los boletos se agotaron en el primer día de venta.

A pesar de haber ya pocos boletos para las primeras fases de la Copa Mundial de Qatar, los medios locales señalan que los fanáticos sin boleto también pueden disfrutar de la fiebre de Qatar 2022. Los espacios turísticos del país árabe y las fanzone de la FIFA estarán abiertas para todo el público ofreciendo entretenimiento y cultura durante la justa mundialista.

Para diversos especialistas, la Copa Mundial de la FIFA representa una gran inversión para los países que planifican bien torneos tan importantes. Un factor clave para recibir ganancias a mediano y corto plazo, no solo en lo económico, también en lo deportivo, cultural, social y político.