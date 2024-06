Héctor Herrera llama a confiar en el seleccionador mexicano, Jaime Lozano

México, (EFE).- El centrocampista mexicano Héctor Herrera, una de las figuras principales del equipo mexicano campeón olímpico de fútbol en Londres 2012, levantó la mano este jueves para mantener a Jaime Lozano como seleccionador de México hasta la Copa Mundial.

“La gente y la prensa pidieron un cambio generacional y pidieron a un técnico mexicano. Ahora hay que vivir un proceso que conlleva a malos resultados y debemos tener paciencia”, dijo a EFE el jugador del Houston Dynamo de la MLS.

Aunque tuvo numerosas oportunidades ofensivas, México tuvo pésima puntería y fue superado 1-0 por Venezuela con lo cual complicó su permanencia en la Copa América, en la cual, o vence el domingo a Ecuador, o quedará eliminado.

Herrera, integrante del tri en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, confío en que México avance a los cuartos de finales del torneo continental, sin embargo, recordó que esa no es la meta principal.

“Esperemos que a México le vaya bien, pero si no es así, hay que apoyar porque el objetivo no es la Copa América, sino llegar bien al Mundial”, recordó.

A los 34 años, Herrera aseguró estar de regreso de lesiones y cada vez en mejores condiciones, listo para decir sí a la selección nacional, si es convocado.

“Me falta poco para estar en una forma deportiva similar al mejor momento de mi carrera; muchas veces en el fútbol no es importante la edad. En la selección siempre estaré encantado de poder estar; crecí soñando jugar en ella”, agregó.

En coincidencia con la Copa América, Herrera forma parte de una campaña con Mastercard, en la cual ha vivido momentos agradables, como un vídeo en el cual recordó su infancia cuando quería ser un futbolista profesional y jugar en un Mundial.

“A veces sigo siendo un niño como entonces y me olvido que soy grande, aunque tengo 34 años. Sigo con la ilusión y la pasión de seguir jugando y soñando”, concluyó.