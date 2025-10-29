Hegseth visitará Malasia, Vietnam y Corea del Sur para impulsar su gasto en defensa

Washington, (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, continúa en Japón una gira por el Indo Pacífico que tendrá además paradas en Malasia, Vietnam y Corea del Sur con el foco en promover el aumento del gasto en defensa entre sus aliados asiáticos bajo la promesa de estrechar la colaboración.

Hegseth tratará con sus pares temas clave como “la importancia de que los aliados incrementen su gasto en defensa y sus contribuciones a nuestra defensa colectiva; y el compromiso del Departamento de colaborar estrechamente con quienes lo hacen”, confirmó este martes el Pentágono a EFE.

En Japón, el secretario formó parte este martes de la delegación que acompaña al presidente, Donald Trump, en su actual visita oficial al país asiático. Desde allí se trasladará a Malasia, donde asistirá a la reunión de ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Luego, en Vietnam profundizará en la cooperación bilateral, “incluyendo el comercio en defensa y el intercambio de información”, mientras que en Corea del Sur, la última parada de su gira, copresidirá la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad entre Washington y el Gobierno surcoreano.

“Aplaudimos la disposición de Seúl a aumentar el gasto en defensa y asumir una mayor responsabilidad en la disuasión y la defensa de la Alianza”, insistió el Pentágono, que “reconoce la importancia de centrarse en el Indo Pacífico” como un “teatro militar prioritario” bajo la nueva Administración de Trump.

Durante su gira, Hegseth anunció este martes en X tres nuevos ataques a cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico, donde murieron catorce “narcoterroristas” y uno sobrevivió.

Estos golpes contra embarcaciones que según Washington transportaban droga forman parte de la operación contra el narcotráfico que el Ejército estadounidense lleva a cabo desde septiembre, primero en el Caribe y ahora en el Pacífico, junto a aguas colombianas.

El gran despliegue de destructores y aviones de combate en aguas del Caribe, que incluye el envío de su mayor portaaviones a la zona, ha exacerbado las tensiones con Venezuela y Colombia, a cuyos Gobiernos Trump acusa de liderar una red de narcotráfico hacia EE.UU.