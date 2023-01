Hermana de Britney Spears regresará a la pantalla con secuela de “Zoey 101”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, será la protagonista y productora de la secuela de la serie que la catapultó a la fama, “Zoey 101”, popularizada a principios de este milenio.

Según el medio especializado Variety, Nickelodeon ya comenzó la producción del filme, inspirado en la historia original, bajo el título “Zoey 102”.

Spears se reencontrará con parte del elenco de la serie de 2005 que fue cancelada de manera abrupta tres años más tarde después del embarazo adolescente de la actriz.

Algunos de los actores que ya han sido confirmados en el proyecto son Erin Sander, Sean Flynn, Matthew Underwood, Christopher Massey, Abby Wilde y Jack Salvatore.

Hasta ahora se sabe que la trama estará centrada en una boda que reunirá a los amigos de la Academia de la Costa del Pacífico (PCA por sus siglas en inglés).

El proyecto, que tiene como productora a su protagonista, ya se está desarrollando en Carolina del Norte y una vez que esté terminado será estrenado en la plataforma Paramount+.

“Estoy más que encantada de volver junto a mi familia de la PCA y continuar la historia de Zoey y de todos los personajes que los fans conocen y adoran”, dijo Spears en un comunicado.

La historia original fue creada por el polémico escritor Dan Schneider, acusado por abuso sexual y pedofilia por algunas estrellas juveniles de Nickelodeon.

La secuela no contará con la participación de Alexa Nikolas, quien daba vida a Nicole, pues en el pasado la actriz denunció a Nickelodeon de no haberla protegido de los abusos sexuales de los que también fue víctima en su infancia.

En los últimos años Jamie Lynn Spears también estuvo inmersa en polémicas debido al movimiento en redes titulado “Free Britney” (Liberen a Britney, en español) que pedía el cese de la tutela legal paterna que controló la vida de su hermana por casi 14 años.

Britney acusó públicamente a su hermana de beneficiarse de su trabajo y de no brindar apoyo cuando suplicaba el fin de la tutela legal.