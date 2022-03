Herrera y Tauro reeditan la final del Clausura de 2021

Ciudad de Panamá, (EFE).- El duelo entre el Herrera y el Tauro, en una reedición de la final del Clausura 2021, es el partido más atractivo en el arranque de los partidos interconferencias (este y oeste) en la sexta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La reedición de la final del Clausura 2021 mostrará este martes a dos de los mejores equipos en cuanto del campeonato profesional panameño.

Los herreranos, entrenados por el venezolano Julio Infante, son segundos en la conferencia oeste con 8 puntos, a cuatro del líder, el Chiriqui, que visita el jueves al Plaza Amador en busca de su qui ta victoria consecutiva.

Mientras, los taurinos, liderados por el panameño Rolando Palma, también suman 8 unidades, pero comandan la conferencia este con los mismos puntos que el Alianza, que en dos días tiene una cita en casa con el Veraguas.

Este mismo martes, el Árabe Unido de Colón, entrenado por Julio César Dely Valdés, buscará su primer triunfo del torneo frente al colista del este, el San Francisco de La Chorrera del colombiano Gonzalo Soto.

Tanto árabes como franciscanos suman cuatro puntos en el torneo. No han comenzado bien el campeonato y ocupan la parte baja de la tabla de clasificación en sus respectivas conferencias.

El Club Deportivo Universitario, cuarto en el oeste con cinco puntos, recibirá al Sporting San Miguelito, que con la conducción del brasileño Felipe Borowski marcha tercero en el este.

El líder de la oeste, el sorprendente Atlético Chiriquí del venezolano Alberto Valencia, visitará al Plaza Amador.

Los chiricanos llegan al duelo frente a los leones placinos, que son preparados por Jorge Luis Dely Valdés, con un paso arrollador y con goleada incluida en la fecha pasada.

Plaza Amador, segundo en la este, intentará ganar su segundo juego en el torneo, ya que no ganan desde la fecha uno del campeonato, el pasado mes de febrero.

El Alianza F.C., más cercano perseguidor del Tauro en el este, se medirá al Veraguas United.

Los aliancistas, dirigidos por el colombiano Jair Palacios, esperan sumar de a tres y un traspié del líder de la conferencia, para retomar la cima de su división, mientras que los veragüenses irán por un resultado positivo, ante un difícil rival, para no alejarse mucho de la punta del oeste.

El duelo del Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) del venezolano Iván Guerra frente al Potros de Este completarán el calendario de la fecha de entre semana de la liga panameña.