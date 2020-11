Culiacán (México), (EFE).- Seguidores de Diego Maradona en su época como entrenador del mexicano Dorados de Sinaloa, mostraron desconsuelo este miércoles por el fallecimiento del gran exjugador.

“Dije es falsa (la noticia de la muerte), pero prendí la tele y me cayó la sorpresa; de corazón apoyamos a Maradona, para nosotros era una leyenda y fue increíble tenerlo en casa”, dijo a Efe Fredi Rodríguez, de la porra de los Dorados, “Escuadrón Aurinegro”.

Maradona dirigió a los Dorados en los dos torneos de la temporada 2018-2019 de la desaparecida Liga de Ascenso y en ambas clasificó al equipo a la final, que perdió con el San Luis.

Rodríguez dice guardar un tesoro, el recuerdo de una charla con Maradona y que le firmó una camiseta.

“Se acercó, tenía su propia seguridad, pero nos pidió la playera y nos dejó pasar con él a varios: decirle algo, que te responda y que te firme la playera, eso vale oro”, aseveró.

El gerente deportivo del “Gran Pez”, Carlos Pinto, reconoció tristeza en el club por el deceso del ‘Pelusa’ y si bien destacó los logros deportivos del Diego como entrenador, dijo recordar más su buen trato con la gente.

“Nos trató bien a todos los que estuvimos aquí, estuvimos cerca de él y su buen trato era con todos, nos quedamos con ese recuerdo”, señaló.

Ocyé Leal, jefa de relaciones públicas de los Dorados, reveló que solía bromear con Maradona, quien al verla llegar le decía que ese día no habría declaraciones a los medios.

“Tenía ese jueguito conmigo, decía declaraciones no, era como algo entendido entre nosotros. Lo veía todos los días, recuerdo mucho su cena a beneficio (del huracán Wila), en Sinaloa”, señaló.

En México la muerte de Maradona caló hondo por ser un país donde la gente admiró sus proezas al ganar el Mundial de 1986.

“Te llevas algo nuestro, nos dejas algo tuyo, Diego”, escribió en su cuenta de twitter el canciller Marcelo Ebrard.

