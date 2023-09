Hola México celebra 15 años como la muestra de cine mexicano más grande en el extranjero

Los Ángeles, (EFE).- Hola México Film Festival (HMFF), el encuentro de cine mexicano más grande en el extranjero, arranca este viernes en Los Ángeles con la presentación de la película “Sobreviviendo Mis XV”, una alegoría de los quince años de crecimiento y éxito del festival, según dijo a EFE su fundador y director Samuel Douek.

“Estamos muy contentos celebrando nuestra quinceañera porque alcanzamos nuestra ‘mayoría de edad’ con una gran aceptación y cumpliendo con nuestra misión de conectar al público con la cultura y el entretenimiento mexicano”, subrayó Douek.

“Será una gran fiesta”, agregó sobre el festival, que inició en 2008 en Los Ángeles, después de realizar versiones en Australia y Nueva York.

Este año el festival presenta más de 20 películas mexicanas y más de 20 cortometrajes, que serán proyectados en tres escenarios a partir de hoy y hasta el próximo 7 de octubre.

La inauguración se realiza en el icónico Teatro Montalbán donde se presenta la película “Sobreviviendo Mis XV”, una comedia dirigida por Chava Cartas, que cuenta la historia de una adolescente que es transferida de una escuela pública a una privada, al tiempo que tiene que organizar su fiesta de quinceañera y cumplir con las expectativas de su familia y sus amigos.

El reparto de la obra incluye a Lupita Lara, Paco Luna, Sofía Carrera y es protagonizada por Berenice Jonquitud.

“Esta película es muy especial porque rinde homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México y que ha sido adoptada por muchas familias en Estados Unidos”, explicó Douek.

Entre los largometrajes más destacados de su programación también figura “Radical”, protagonizada por Eugenio Derbez y dirigida por Christopher Zalla, que realiza su lanzamiento en Los Ángeles, antes de su estreno el próximo 20 de octubre en Estados Unidos y México.

El filme aborda la historia del maestro de primaria Sergio Juárez de Matamoros (México), quien tras sufrir un colapso nervioso por sentirse insuficiente para ayudar a sus alumnos creó un método poco convencional para mantenerlos en la escuela y educarlos.

La cinta, que es una de las favoritas para representar a México en los premios Oscar, cuenta la historia de Juárez en un pequeño pueblo fronterizo donde la violencia se ha vuelto normal.

Douek destacó que el abanico de películas ofrecidas también ayuda a terminar con el “estigma” de que el cine mexicano no tiene el mismo nivel que las producciones de Hollywood.

“Hay una especie de malinchismo (preferencia a ciegas por lo extranjero en detrimento de lo nacional) de los mexicanos sobre su cine, creen que le faltan cosas. Entonces esto es parte de la lucha que también tratamos de librar con el festival”, manifiesta el director de HMFF.

El festival también incluye la película Vaychiletik, en la que un indígena maya tzotzil sigue su destino y se convierte en músico.

El evento también tendrá varios paneles gratuitos sobre la industria cinematográfica y además desarrolla el programa Tomorrow’s Filmmakers Today (TFT), enfocado en nuevos cineastas, que exponen más de 20 cortometrajes.

La venezolana Ginaris Sarra, que presenta su cortometraje “Angélica” y elegida para participar en el programa, dijo a EFE que espera encontrar en TFT las herramientas para “llegar al próximo nivel”.

“Como cineasta independiente no puedes solo, necesitamos guía y espero que este programa me coloque en el camino correcto y me permita crear conexiones y una comunidad”, dijo a EFE la cineasta de 36 años radicada en Los Ángeles.

El programa se desarrolla en paralelo al festival durante 10 días.

Douek cuenta que el objetivo es enseñar a los participantes cómo funciona la industria, desde el proceso de producción hasta la distribución. “Queremos que hagan mucho ‘network'”.

El programa, que está abierto a cineastas latinos de todas las nacionalidades, se realiza desde hace ocho años y según Douek “ha dado muy buenos resultados y abierto las puertas a muchos nuevos cineastas”.

La clausura del festival está programada para realizarse en La Plaza de Cultura y Artes, con la exhibición de la comedia “Viaje todo robado”, del director Diego Graue. Después se realizará la ceremonia de premiación y habrá un concierto.

“Esta semana es para que celebremos el orgullo de ser hispanos, de nuestra cultura, de nuestras raíces”, puntualizó Douek.