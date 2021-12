Holan cree que el León debe dominar la posesión para avanzar a la final

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Ariel Holan, entrenador del León, dijo que si su equipo aspira vencer a los Tigres y avanzar a la final del Apertura mexicano debe dominar la posesión del balón en el partido de vuelta de las semifinales.

“Va a ser un partido distinto la vuelta, pero tenemos que tratar de defendernos, atacar y tener mayor posesión de balón para no hacer un desgaste fisco como el que tuvimos hoy”, explicó tras la derrota del León por 2-1 ante los Tigres en el duelo de ida de las semifinales del Apertura.

El cuadro de Holan se adelantó en el marcador con un gol del chileno Jean Meneses, pero el francés Florian Thauvin y el paraguayo Carlos González firmaron la remontada por los Tigres UANL en los últimos minutos del encuentro.

“En las ultimas jugadas nos costó conservar la agresividad y defender, eso es consecuencia de un desgaste grande con más de 100 minutos. Cuando no tienes el balón debes hacer un esfuerzo grande para sostener el sistema defensivo y eso hizo que nos dieran la vuelta en el marcador”, lamentó el estratega de 61 años.

Holan pidió a sus futbolistas a regresar al sistema de juego que se basa en adueñarse de la pelota con el que el León terminó en el tercer lugar de la clasificación en la fase regular.

“Debemos darle vuelta a la página lo más rápido posible porque en 72 horas tenemos la revancha. Depende de nosotros y si ganamos pasamos a la final. Debemos concentrar la energía en ver cómo está el equipo, cómo terminaron los futbolistas hoy y mejorar en posesión de balón”, comentó.

El oriundo de Lomas de Zamora reconoció la calidad de la plantilla de los Tigres, una de las más caras de México, que demostró su potencial ante el León.

“Hemos jugado contra un gran equipo, de los mejores de la liga, pero tenemos nuestras oportunidades intactas. Tigres hizo un buen partido y nosotros algunas cosas las hicimos bien, otra no tan bien. Hay que ajustar los detalles. León es un equipo que ha hecho un gran campeonato, buenos partidos este semestre y no veo por qué no hacerlo en la vuelta”, sentenció.

Los Tigres visitarán este sábado al León este sábado en el partido de vuelta de las semifinales del Apertura.