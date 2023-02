Holger Rune: “Alcaraz es una gran energía en la cancha”

Acapulco (México), (EFE).- El danés Holger Rune, décimo del ránking de la ATP, aseguró que el español Carlos Alcaraz, con quien parece destinado a librar muchas batallas en el tour de tenis, es una gran energía en la cancha, difícil de vencer.

“Alcaraz es una gran energía en la cancha; si me piden un concepto para calificarlo, sería ese. Es un tipo fuerte físicamente, agresivo con su derecha y de grandes movimientos. Es un rival muy peligroso”, dijo Rune en entrevista con EFE.

Rune y Alcaraz, ambos de 19 años, nacieron con cinco días de diferencia y llevan una amistad de más de 10 años, desde cuando eran niños que aprendían los rudimentos del tenis. Muchos años después, son considerados las dos promesas más visibles del tour, con las herramientas para ganar varios ‘Grand Slam’.

Este lunes, Rune enfrentará en el Abierto de Acapulco al estadoundiense Ben Shelton, 41 de la lista mundial, en su reaparición en el tour luego de unos días sin jugar para aliviar una molestia en la muñeca.

“Ahora estoy bien, al 100 por ciento, contento de estar aquí”, dijo el danés, que, si no hay sorpresas con los favoritos, se enfrentará en cuartos de finales al británico Cameron Norrie, si gana jugará semifinal con el mejor entre el noruego Casper Ruud y el australiano Alex de Minaur y solo en la final se las vería con Alcaraz.

Aunque ya es señalado como candidato a ganar torneos de Grand Slam, Rune reconoce que debe mejorar su juego en muchos aspectos, no solo en la parte técnica, sino en cómo afrontar los partidos en momentos cruciales.

“Necesito mejorar cada día y no en una sola cosa; son muchas, trabajo fuerte en mi fortaleza mental. Si mejoro eso, como espero, pronto estaré entre los cinco mejores. No sé si eso ocurrirá el día de mi cumpleaños, el próximo 29 de abril, yo buscaré que suceda lo antes posible”, señaló.

Con un servicio demoledor, un ‘drive’ venenoso, fuerte e irreverente, Rune es ya uno de los tenistas de más nivel en el tour, que el año pasado confirmó estar para metas elevadas, al derrotar al serbio Novak Djokovic en la final del Máster 1.000 de París.

“Vencer a un jugador de ese tipo es algo que te aumenta la confianza; era una final que él quería ganar. Fue una durísima batalla, en la que yo manejé bien los momentos importantes”, observó.

Sin embargo, semanas después, en el Abierto de Australia, Rune tuvo en punto de mate al ruso Andrey Rublev, sexto del ránking, y falló en los momentos cruciales, lo cual le impidió jugar cuartos de final ante Djokovic en el primer Grand Slam del año.

“Rublev es un jugador top; tal vez debí ser más agresivo, pero el mereció ganar. Fue un partido de mucho aprendizaje, una batalla que voy a recordar por mucho tiempo.

Acerca del debate sobre quién es el mejor tenista de la historia entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el danés dice preferirlo a los tres y no se detiene en la discusión, aunque acepta que es un tema polémico y la gente es libre de expresarse.

“Yo me quedo con los tres”, observó.

Holger Rune es un jugador recreativo de ajedrez. No tiene tiempo para estudiar aperturas, sin embargo, opina que ocurre en el tablero se parece a los sucesos en una cancha.

“Hay situaciones parecidas entre ajedrez y tenis. Debes pensar cuándo viene la bola y adelantarte al próximo paso. En el ajedrez debes mirar dos o tres movimientos adelante. No tengo una apertura favorita, no estudio por falta de tiempo, así que mi juego se basa en una reacción, según avanzan las partidas”, concluyó.