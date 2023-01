Hollywood reconoce la trayectoria de la actriz Sally Field con premio del SAG

Washington, (EFE).- La trayectoria de la actriz estadounidense Sally Field será reconocida en la próxima ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG) por sus habilidades para interpretar distintos roles.

“Sally es una actriz increíble con un enorme rango y una asombrosa habilidad para encarnar cualquier personaje”, apuntó a través de un comunicado el presidente de la organización, Fran Drescher.

Field será la 58 receptora de uno de los premios más prestigiosos del gremio que anteriormente se ha otorgado a actrices como Betty White, Helen Mirren, Robert De Niro y sus compañeras de “80 for Brady” Rita Moreno y Lily Tomlin.

“Tiene una carrera perdurable porque es auténtica en su actuación y siempre proyecta simpatía y humanidad, simplemente conecta”, añadió Drescher.

Otorgado anualmente a un actor que fomenta los “mejores ideales de la profesión”, el premio SAG Life Achievement Award será entregado en una gala que se celebrará el próximo 26 de febrero.

La actriz sumará este galardón a una dilatada carrera de casi seis décadas con trabajos como “Norma Rae” o “Places in the Heart” por los que ha recibido, entre otros premios, dos Oscar, tres Emmy, dos BAFTA o el galardón a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.