Hombres tigre reivindican Chilapa, municipio calificado de violento en el sur de México

Chilpancingo (México), (EFE).- Los colores, la música tradicional y el mezcal alegraron las calles del municipio de Chilapa, en el sureño estado mexicano de Guerrero, en la tradicional Tigrada, actividad que logra que habitantes y visitantes se vuelquen a las calles en ese lugar estigmatizado por la violencia.

Apenas el domingo Chilapa volvió a estar en el foco por el asesinato de dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de ellos menor de edad, que fue atribuido a Los Ardillos, grupo criminal que azota la zona Centro de la entidad.

“Tigres” de todas las edades y géneros inundaron las calles de ese municipio considerado la puerta a la Zona de la Montaña de Guerrero; esta vez se sumaron al recorrido danzas tradicionales de otros puntos del estado.

La tradicional Tigrada, así llamada por los pobladores, es una festividad que conjuga las costumbres ancestrales y las católicas: por un lado el ritual para pedir cosecha y por otro la celebración de la Asunción de la Virgen María.

Desde temprano familias completas participan en la actividad; muchos colocan sus sillas en las aceras para apartar el mejor lugar y no perder detalle de la fiesta del municipio.

La caminata empieza después de las 6 de la tarde; los hombres tigre comienzan a mover sus cadenas con un sonido que emula los truenos que anteceden la lluvia. También persiguen niños como parte del ritual de diversión.

En el atuendo, que es más similar a un jaguar, destacan las máscaras con grandes colmillos y espejos en lugar de ojos; las más grandes y elaboradas llegan a pesar hasta 30 kilogramos de acuerdo con varios participantes.

Durante al menos tres horas que dura el recorrido los jaguares danzan y se toman fotografías acompañados por la música que no deja de sonar. Para los danzantes y músicos el viaje es más llevadero con sus copas de mezcal, que es una bebida alcohólica destilada de agave.

Este año el color amarillo con motas negras no fue el que más resaltó pues en el lugar se congregaron otras danzas, además de vestidos típicos de la región.

De acuerdo con el subdirector del Instituto Municipal de Cultura de Chilapa, Adolfo Miranda Ocampo, fueron danzas de 22 municipios de la entidad las que se sumaron al ritual que es herencia de los abuelos.

Explicó que se danza en la fecha por ser temporada de lluvias, para tener una buena cosecha y la fertilidad dure en la tierra todo el año.