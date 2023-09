Honran a Tito Puente con un mural y una exposición en el centenario de su natalicio

San Juan, (EFE).- La figura del legendario músico de origen puertorriqueño Tito Puente se resalta desde este lunes en el Coliseo de Puerto Rico con una exhibición de fotos y un mural, como parte de la celebración del centenario de su nacimiento.

Imágenes de Puente, conocido como “El rey del timbal”, tocando dicho instrumento, y otras acompañado de figuras como Muhammad Ali, Celia Cruz y Marc Anthony, engalanan una parte del tercer nivel y una sala privada de la principal sede de espectáculos de la isla.

La exposición incluye la portada de dos de los primeros de los 186 discos de Puente, “Cuban Carnival” y “Dance Mania”, en cuya carátula aparece una mujer en vez del legendario músico, pues este llegó tarde para la sesión de fotos, según relató Tito Puente hijo tras observar las fotos.

Fuera de la sala, el reconocido artista puertorriqueño Celso González pintó un mural dedicado a Puente, a quien destaca como un joven músico y un legendario timbalero, una de las tantas facetas musicales con las que se le conoció al homenajeado.

De padres puertorriqueños, Ernesto Antonio Puente nació en Nueva York el 20 de abril de 1923 y falleció en junio del año 2000.

“Es una experiencia bien increíble. Se me paran los pelos”, aseguró a EFE Tito Puente hijo tras visitar junto a su hermana, Aubrey, la exposición y el mural dedicados a su padre.

“El espíritu de mi papá vive en Puerto Rico”, resaltó Puente hijo, quien se presentará mañana, martes, en el Distrito T-Mobile, en San Juan, en el espectáculo de homenaje “Noche de Jazz Latino de Tito Puente”.

Al acto de este lunes también acudió el veterano músico puertorriqueño Isidro Infante, quien recordó con emoción que a sus 24 años conoció a Puente en Nueva York, cuando comenzó a trabajar bajo el sello Fania Records, que creó la famosa orquesta Las Estrellas de la Fania.

Infante, que dirigió la orquesta, aseguró que Puente para él fue “un ídolo musical” y que, después de los años, llegaron a “ser amigos”.

“Lo que aprendí de Tito como ser humano, increíble. Luego, como director musical de Willie Colón, Celia Cruz o La Fania, me di cuenta de lo importante que es la música como vínculo para poner el nombre de Puerto Rico en alto”, añadió.

Infante destacó también a Puente por, no solo ser su mentor, sino por su talento para tocar el piano, el saxofón y la marimba “como nadie, de los mejores”.

Además del espectáculo musical que habrá mañana en el Distrito T-Mobile, el 28 de septiembre se organizará allí también la competencia de baile Tito Puente “Ran Kan Kan”, uno de sus temas más famosos.

La celebración del aniversario del natalicio concluirá el 8 de octubre con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y la participación de Puente hijo en el Centro de Bellas Artes en San Juan.