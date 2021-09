Horacio García Rojas ayuda a deconstruir la masculinidad en “Cry Macho”

Ciudad de México, (EFE).- El actor mexicano Horacio García Rojas celebra que una figura tan importante para el cine como Clint Eastwood muestre en su película “Cry macho”, de la que es parte, a un hombre cuestionándose su masculinidad, dijo en entrevista con Efe.

“Me parece que estas películas abonan muchísimo a la discusión del machismo y sobretodo en México. Ver a un hombre de 91 años, que es la tesis del macho en el cine internacional como podría ser Clint, deconstruyéndose, nos deja una tarea importante para todos los demás hombres”, asegura García Rojas en entrevista con Efe.

Según considera el actor, el hecho de que el movimiento feminista tenga tanta fuerza en tantos lugares del mundo y en específico en México ha generado espacios de diálogo sobre lo que es ser hombre, sin embargo muchos aún no lo quieren ver.

“Las mujeres nos están enseñando de forma amorosa y heroica que los derechos se tienen que respetar con la voz, los espacios se están abriendo para que los hombres hablemos de las patologías y que esta deconstrucción es gracias a las mujeres pero a veces el ego no permite que los hombres se cuestionen”, dice el actor.

TRABAJAR CON CLINT EASTWOOD

García Rojas recuerda cómo fue el camino para actuar en la película de Eastwood que ya se expone en salas de cine.

Era el cumpleaños de su esposa cuando grabó su ‘casting’ y tiempo después recibió una llamada donde le confirmaban que el actor lo quería en su película.

Pero la producción se grabó a finales de noviembre de 2020, en pleno momento crítico de la pandemia, y esta situación no le permitió a García Rojas hacerle todas las preguntas que él hubiera querido.

“En algún momento le pregunté cuándo fue que él tomó la decisión de hacer su productora y decidió hacer historias de la vida humana, ya me iba a empezar a contar cuando llegó la gente que cuidaba los protocolos de coronavirus y ya no pude saber la respuesta”, recuerda.

Pero vivir una producción del icono del cine le dejó una serie de enseñanzas no solamente a nivel técnico, sino de vida, que lo nutrieron, como la idea de crear familias creativas o ser un jefe que escucha.

“En esta industria a veces hay muchos egos y luego vienen estas grandes figuras y te enseñan que lo más importante es tu equipo, la gente y que tú formes parte y no seas un individuo aislado, esa metáfora a nivel social deberíamos analizarla”, menciona.

En el “western”, García Rojas da vida a un macho tradicional y violento, que si bien ha trabajado para que los papeles para la gente morena dejen de ser estereotipados en la pantalla con la campaña “Poder prieto”, valora que su personaje pueda exponer temas que ya no deberían existir.

“Evidentemente nos gustaría dejar de ser los personajes estereotipados, ser los malos de la película, pero cuando estos tienen sentido, a partir de ellos se puede aprender muchísimo de cosas que no deberíamos seguir solapando”, asegura.

ZOMBIES, COMICS Y VIDEOJUEGOS

El protagonista de la serie de “Diablero” (2018) está viviendo un momento de bonanza y diversidad tanto en papeles como en proyectos.

Actualmente es parte de la serie de “S.O.Z Soldados o Zombies”, está escribiendo un cómic en contra del racismo y será parte del videojuego “Mictlán”, de la desarrolladora de Guillermo Alarcón, Meta Studios.

“Yo soy un garbanzo de a libra (muy particular), en conjunto con otros actores que tenemos un perfil racializado hemos logrado encontrar en nuestro rostro un vehículo para contar otro tipo de historias. Me encanta la fantasía, crecí en los 80 y me encantan estas narrativas”, asegura.

“Book of love” y la tercera temporada de “La reina del sur”, son otros dos proyectos que el actor tiene en puerta.