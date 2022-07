Horario de verano: qué países en el mundo lo implementan

NotiPress.- Cambiar el horario durante determinadas estaciones del año es una práctica realizada en varios países alrededor del mundo, aunque no en todos. Según la plataforma de información estadística Statista, menos del 40 por ciento de los países del mundo ajustan la hora actualmente. No obstante, más de 140 países han aplicado el cambio de horario en algún momento de su historia, asegura la plataforma.

De acuerdo al sitio web de divulgación Geografía Infinita, el horario de verano o Daylight Saving Time (DST) es una convención donde se adelantan los relojes una hora en primavera. Esto para posteriormente atrasarlos en otoño, de vuelta al horario “estándar”, para hacer coincidir las horas de actividad con las de luz solar y el aprovechamiento de la luz natural.

En el caso de América Latina, el horario de verano lo implementan México, Paraguay, Chile y el sur de Brasil. Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa nunca lo han utilizado, según datos de Statista y Geografía Infinita. El resto de países latinoamericanos, señalan estos sitios, han utilizado en algún momento la hora de verano, pero lo abandonaron posteriormente. Según el blog de Barceló Hotel Group, países de Centroamérica, como Belice, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Jamaica, Panamá o El Salvador, no ven necesario el horario de verano por sus condiciones favorables climáticas y de luz.

La Unión Europea también realiza este cambio de hora dos veces al año, a finales de octubre y a finales de marzo. En Estados Unidos, este cambio se realiza en distintas fechas, con algunas excepciones dentro del país donde no se lleva a cabo. Dentro del continente europeo, Turquía y Rusia no realizan el cambio de hora y en Australia, como en el caso de Brasil, se realiza únicamente en algunas zonas del país, señalan las tres fuentes.

Recientemente en México se ha cuestionado la utilidad y beneficios del horario de verano y ya se ha enviado al poder legislativo una iniciativa de reforma para eliminarlo. El 5 de julio de 2022, en la conferencia de prensa matutina del gobierno federal, la secretaria de energía Rocío Nahle explicó algunos de los motivos para eliminar la hora de verano. Entre ellos mencionó el rechazo popular, tras instalarse en 1996, y argumentó una falta de impacto en el gasto familiar, al ser poco significativo el ahorro de energía. Además, explicó, la evidencia científica sostiene que este tipo de medidas no tiene gran impacto en países cercanos al trópico, por las variaciones menos pronunciadas de la luz solar durante el año.

Desde el punto de vista sanitario, el secretario de salud Jorge Alcocer subrayó que varias sociedades internacionales del sueño recomiendan un horario sin cambios. Particularmente recomiendan utilizar el horario de invierno de forma permanente, por promover un ritmo biológico más estable, en comparación con el del verano. También se le atribuye una mejora del rendimiento intelectual y una disminución de las enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión, aseguró.

Aunque parezca lo contrario, el horario de verano no es una práctica de la mayoría de los países, pese a realizarse en cerca del 40% de ellos. Asimismo existe evidencia que discute la utilidad de su implementación, por lo cual en México ya existe una iniciativa legislativa para eliminar este ajuste de las relojes durante el año.