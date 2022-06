Horford: “Sé que la gente está muy contenta en República Dominicana”

Boston (EE.UU.), (EFE).- El dominicano Al Horford, alero de los Boston Celtics, aseguró que se siente orgulloso por el triunfo conseguido por su equipo frente a los Golden State Warriors en el tercer partido de las Finales de la NBA (116-100), también porque “la gente está muy contenta” en República Dominicana.

“Estoy orgulloso porque sé lo que represento y sé que la gente está muy contenta allá. El juego estuvo bien cerrado, tenemos que limitar los tiros de tres de Steph Curry y Klay Thompson. Estamos haciendo el trabajo, pero tenemos que hacer mejor trabajo para tener chances contra este equipo”, dijo en español Horford en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El dominicano, de 36 años, consideró que “la clave fue el mejor movimiento del balón”, algo que no había salido bien en el segundo partido, disputado el domingo en San Francisco.

“En el juego dos no estuvimos en el lugar que teníamos que estar ofensivamente. En este juego pudimos abrir la cancha un poco más y mover el balón mejor. Creo que esa fue la diferencia esta noche”, afirmó.

Tras tener 18 puntos de ventaja en el segundo parcial, los Celtics fueron remontados hasta el 82-83, pero consiguieron frenar ese ímpetu rival y triunfar por 116-100.

“Nuestro equipo estuvo unido en esos momentos. La energía de nuestros aficionados fue contagiosa. La sentí desde el principio, dije ‘esta noche será distinto’. No nos dio pánico, seguimos jugando”, destacó. EFE

