HRW denuncia que “la impunidad sigue siendo la norma” en México

Ciudad de México, (EFE).- Las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguen siendo la norma en México y han continuado sin cambios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denuncia este jueves Human Rights Watch (HRW).

La tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables, asegura HRW en su informe anual de 2021.

“La impunidad sigue siendo la norma. Las reformas de ley promulgadas en 2017 y 2018 han sido lentas e ineficaces para abordar la tortura y la impunidad”, indica el reporte.

El informe destaca que el presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas “desplegándolas en tareas de aplicación de la ley, en aduanas, el control de la migración irregular, ejecución de programas sociales y hasta en la construcción de megaproyectos”.

“En gobiernos anteriores, dar a los militares estas tareas ha contribuido a graves encubrimientos de abusos contra los derechos humanos”, denuncia el documento en el apartado sobre los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre la migración irregular, HRW critica al presidente López Obrador por “participar activamente en las políticas migratorias abusivas” de EE.UU.

Y señala a los cárteles criminales, delincuentes comunes, Policía y funcionarios de migración de ser quienes regularmente “atacan” a las personas que migran a través de México “para robar, secuestrar, extorsionar, violarlos o matarlos”.

El informe condena que estos delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados.

Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5,2 % de los delitos cometidos en el país son resueltos.

“El sistema de justicia penal habitualmente no brinda justicia a las víctimas de actos violentos, delitos y violaciones de los derechos humanos”, asegura el informe.

HRW critica a la Fiscalía General por no haber “implementado nunca propiamente la reforma de 2018”, destinada a hacer que la oficina fuera más independiente del gobierno y más responsable con las víctimas y sus familias.

Las múltiples deficiencias en materia de justicia que se denuncian en el documento de HRW permean directamente en las desapariciones porque miles de personas desaparecen cada año en México. “La policía, los militares, y grupos criminales son los responsables por muchos de esos casos”, asegura.

Hasta septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) había registrado más de 90.000 personas desaparecidas, la mayoría desde 2006. Las autoridades han reconocido públicamente que el número real podría ser mucho mayor.

En otro de los apartados más críticos del informe, en la parte de la responsabilidad sobre el cambio climático, se señala a México como uno de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero.

“México está contribuyendo a la crisis climática que está afectando cada vez más los derechos humanos en todo el mundo”, indica el reporte.

Y critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador se opone abiertamente a la producción de energía eólica y solar.

Por otro lado, los periodistas y defensores de derechos humanos han sido también blanco de la delincuencia y de las propias instituciones de gobierno.

“Las autoridades habitualmente no investigan adecuadamente los crímenes contra periodistas, y a menudo descartan su profesión como motivo”, indica el informe.

México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. De enero a septiembre de 2021, la ONU reportó el asesinato de 10 de ellos.

“Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas”, añade el documento.