https://www.elperiodicousa.com/ee-uu-suspende-visas-para-conductores-extranjeros-de-camiones/

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La pelea nacional por la redistribución de distritos electorales entra en su segundo asalto cuando la Legislatura de California tiene previsto allanar el camino para aprobar un nuevo mapa congresional que ayude al Partido Demócrata a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes en 2026 y contrarrestar los esfuerzos republicanos para retener la mayoría.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó este jueves la Ley de Respuesta a la Fraude Electoral en California, que autoriza a convocar elecciones especiales el próximo 4 de noviembre para que los votantes aprueben los nuevos mapas que favorecen a los demócratas, junto otra normativa relacionada.

Las medidas responden directamente a una iniciativa liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitaría que ese partido retenga la Cámara Baja en las votaciones de medio término.

La maratónica votación de este jueves en el ‘Estado Dorado’ ocurre un día después que la Cámara de Representantes de Texas aprobara un nuevo mapa para arrebatarle al menos cinco escaños a los demócratas, en distritos de comunidades latinas y afroamericanas.

La mejor oportunidad del partido azul para contrarrestar los rediseños republicanos en Texas está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

“Respondemos a los que dispararon el primer tiro. No estaríamos aquí si Texas no hubieran hecho lo que acaba de hacer”. sentenció Newsom en la firma de las leyes.

“El pueblo de California, de forma transparente tendrá la oportunidad de determinar su destino”, agregó el demócrata.

Newsom vs. Trump

El gobernador de California ha liderado la respuesta contra el plan del mandatario republicano, al que le dio la oportunidad de detener la redistribución de distritos, que generalmente se realizan cada diez años, basados en las cifras del censo.

Newsom, que se presenta como una seria ficha demócrata para recuperar la Casa Blanca en las elecciones de 2028, advirtió en un mensaje en su cuenta de X que Trump “admitió abiertamente” que la única manera de ganar es suprimiendo el voto, al celebrar la aprobación de los nuevos mapas por parte de la Cámara de Representantes de Texas.

El representante estatal de Texas Todd Hunter, autor del plan de nuevo mapas, reconoció ayer públicamente que el objetivo fundamental de este plan es “mejorar el desempeño político” republicano.

Miguel Tinker Salas, profesor retirado de historia del Pomona College, opina que en este mensaje ha tocado el punto clave de la batalla nacional por la redistribución.

“Es una contradicción del presidente Trump y los republicanos al querer manipular las elecciones cuando supuestamente están haciendo las cosas ‘muy bien’ y su gobierno ha dado resultados”, dijo a EFE el catedrático.

Salas cree que el plan republicano responde a un temor verdadero del partido de fracasar en las elecciones tanto de medio término como en 2028, incluso en distritos republicanos.

“Por más distracciones que el Gobierno imponga el votante va al supermercado todos los días y se da cuenta de cómo los precios han subido, eso es lo que importa realmente”, apunta el profesor.

Sin un seguro ganador

El enfrentamiento está lejos de terminar y de que alguno de los dos bandos asegure la victoria, Newsom aún no tiene asegurada la aprobación de los nuevos mapas.

Y es que, el gobernador demócrata necesita recurrir a los votantes porque desde 2010 la responsabilidad de los mapas congresionales está bajo la jurisdicción de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California (CCRC), una entidad independiente que utiliza los nuevos datos del censo para redefinir los límites de los distritos del Congreso, el Senado estatal, la Asamblea estatal y la Junta Estatal de Igualación.

El objetivo del Gobernador y la Legislatura es pedir a los votantes que aprueben los nuevos distritos para las elecciones de 2026, 2028 y 2030; y después regresar al modelo que ha sido calificado como un ejemplo por no ser partidista.

A esto se suma las críticas sobre cuánto costarán las elecciones especiales, justo cuando el estado ha hecho recortes en su presupuesto.

En contraste, los republicanos en Texas tienen vía libre para su nuevo mapa. Este jueves el proyecto avanzaba en el Senado estatal para una aprobación rápida y así poder pasar al escritorio del gobernador Greg Abbott, quien ha prometido firmarlo lo antes posible.

No obstante, los demócratas en ese estado han prometido llevar la batalla a los tribunales judiciales.

En esa vía, Newsom ya ganó una batalla a los republicanos de su estado, cuando en la víspera la Corte Suprema de California dijo que no impedirá que los demócratas avancen con un plan para redefinir los distritos electorales del Congreso, tras una demanda de la minoría republicana.

El gobernador Californiano también ha recaudado en una semana más de seis millones de dólares en 200.000 donaciones para dibujar los nuevos mapas electorales.

“Cuidado Donald Trump, tu plan de fraude electoral está a punto de desmoronarse”, advirtió Newsom en X este jueves.