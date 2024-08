Huachipato y Racing a disipar sus dudas para superar los octavos de la Sudamericana

Santiago de Chile, (EFE).- El chileno Huachipato y el argentino Racing lucharán este martes contra sus propias dudas en busca de superar los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde La Academia parte como favorita desde la ida a disputarse en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El cuadro argentino enfrenta esta etapa tras terminar líder de la zona H con cinco triunfos y apenas una derrota en la fase de grupos del torneo, donde con su desempeño se granjearon un espacio entre los candidatos a la final del certamen.

Pero, a pesar de su favoritismo, existen críticas sobre la escuadra dirigida por Gustavo Costas que está presionada por erradicar la idea de que afloja en los momentos cruciales.

Los negriazules derivaron desde la Copa Libertadores, donde fueron terceros del grupo C, y para llegar a este duelo debieron vencer al Racing de Montevideo en penales en una eliminatoria previa.

Los locales avanzaron in extremis de la mano del técnico interino Francisco Troncoso y ahora están en una transición con la llegada del español Igor Oca, quien solo a dirigido dos partidos en la liga chilena.

La experiencia internacional de Oca en Ecuador con Universidad Católica fue de una segunda ronda de Copa Libertadores, que perdió ante el colombiano Millonarios.

El campeón defensor del título en Chile, está en zona de descenso en el puesto 15 y con el entrenador hispano han tenido una derrota y un empate.

Racing está en los primeros lugares de la liga argentina con 17 puntos y a tres del líder, aunque viene de perder como local por 1-0 ante Gimnasia de La Plata.

Además, el registro del conjunto argentino ante equipos chilenos es de siete victorias y un empate.

Debido a la derrota en liga, Costas medita sobre el esquema y la inclusión del capitán Leonardo Sigali, según la prensa argentina, aunque la cantidad de cambios que realiza de un partido a otro sea uno de los motivos de su cuestionamiento.

Los de Avellaneda tienen a dos jugadores descartados el mediocampista Juan Nardoni por una lesión de tobillo y Marco Di Cesare que está suspendido. Mientras que existe la incógnita sobre si el colombiano Juan Fernando Quintero será titular.

Costas había dicho sobre enfrentar a Huachipato que “si queremos pasar, debemos tener intensidad. Eso será esencial”.

Oca, por su parte, ha jugado con un dibujo de 4-3-3 con un claro equipo base, y solo hizo cambios entre la zona media y adelante.

Las dudas pasarían por Jeisson Vargas o Carlos Villanueva como eje central del mediocampo y el venezolano Brayan Palmezano o el paraguayo Cris Martínez en el tridente de ataque.

Loa acereros presentaron un nuevo refuerzo en los últimos días, el delantero uruguayo Thiago Vecino de 25 años, que viene de Vélez Sarsfield.

El ganador de la llave avanzará a cuartos de final y se medirá contra quien se imponga de Athletico Paranaense vs. Belgrano de Córdoba.

– Alineaciones probables:

Huachipato: Fabián Cerda; Maximiliano Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Imanol González, Antonio Castillo; Claudio Sepúlveda, Jeisson Vargas, Gonzalo Montes; Mario Briceño, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez.

Entrenador: Igor Oca.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Santiago Quiros, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Johan Carbonero, Maximiliano Salas, Adrián Martínez y Roger Martínez.

Entrenador: Gustavo Costas.

Árbitro: El peruano Roberto Pérez.

Hora: 18:00 hora local (22:00 GMT).

Cancha: Estadio Sausalito, Viña del Mar.

María José Rey