Huerta elogia al argentino Mohamed: “Ha cambiado la mentalidad de Pumas”

México, (EFE).- El entrenador argentino Antonio Mohamed ha cambiado la mentalidad de Pumas desde que llegó al banquillo del equipo mexicano, aseguró este jueves el extremo César Huerta.

“Un ejemplo es lo que pasó contra San Luis. Empezamos perdiendo desde el minuto uno, cosa que nos pasó anteriormente, pero en ese partido nos pudimos reponer y eso mentalmente nos ayudó mucho para el presente que vivimos”, explicó en una rueda de prensa.

El partido con San Luis en la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2023, fue el primer encuentro en el que Mohamed salió al banquillo de los Pumas.

Aquella vez, el venezolano Jhon Murillo adelantó a los potosinos en el primer minuto, sin embargo los felinos remontaron y ganaron 3-1 el partido, una reacción que no habían tenido antes en el campeonato.

Tras ello, Mohamed venció a Toluca en la siguiente jornada y confirmó el regreso de los Pumas a la pelea por el título, después de navegar en los últimos lugares de la clasificación del Clausura con el antecesor del argentino, Rafael Puente Jr.

“Yo he notado al grupo con más confianza, pero hemos tenido detalles que tenemos que mejorar. Mohamed lleva años como técnico y conoce muy bien esta liga”, añadió Huerta, quien ha anotado un gol en cada uno de los dos partidos que lleva el estratega sudamericano.

‘El Turco’ Mohamed tiene a los Pumas en el duodécimo lugar de la tabla, en el límite de la zona de repesca a dos jornadas de terminar la fase regular del Clausura.

Los dirigidos por el argentino tienen en sus manos el pase a la siguiente ronda, siempre y cuando sumen puntos en los duelos restantes.

El siguiente partido de los felinos será este sábado en la cancha de su máximo rival, América, en la decimosexta jornada.

“Es un partido importante porque nos jugamos la clasificación a la repesca y en lo personal me da gusto que nos la juguemos ante un rival como éste”, sentenció atacante de 22 años.