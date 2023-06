Hugo Sánchez: “Joselu puede ser una buena solución inmediata para el Real Madrid”

Madrid,(EFE).- Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano del Real Madrid, declaró que José Luis Mato Sanmartín, ‘Joselu’, puede ser “una buena solución inmediata” para el club blanco, al que recomendó también tener un delantero como el inglés Harry Kane.

Hugo Sánchez, que vistió la camiseta del Real Madrid en 282 ocasiones entre 1985 y 1992 y celebró 207 goles con la camiseta blanca, dio su opinión acerca de la marcha de Karim Benzema del Real Madrid y las opciones del equipo que dirige Carlo Ancelotti para suplirle.

“La transformación de Benzema cuando se fue Cristiano fue enorme y por eso estoy con cierto temor de que si no viene nadie no haya gol. Están de moda Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero es una transición complicada, difícil y lenta”, confesó.

“Ahora hay que buscar una solución inmediata por la responsabilidad de anotar goles. En su momento fue Cristiano y al irse él, lo que hizo Benzema fue adquirir esa responsabilidad, que no fue fácil. Lo hablé con él y no le gustó mucho mi pregunta”, manifestó.

“Joselu puede ser una buena solución inmediata, rápida y lo puede hacer bien. Si quieren juventud Rodrigo y Joselu están bien pero el Real Madrid necesita también otros delanteros goleadores, que cada vez hay menos. Hay que tener en una mano a uno y mientras no haya nadie hay que tener a Harry Kane y cuando no, a otro”, dijo Hugo Sánchez, durante la presentación de ‘Legends’, el museo de reliquias futbolísticas inaugurado recientemente en el centro de Madrid.

Desde su salida de Pachuca en 2012, Hugo Sánchez no ha vuelto a entrenar, una faceta que le gustaría volver a repetir tras su experiencia en banquillos como los de Universidad Nacional, Necaxa y la selección mexicana; y el Almería en España.

“Mis hijas ya están en la universidad y mi mujer me dio el visto bueno al cumplir como padre. Lo que más me gustaba era jugar y después dirigir; y si no, ser analista, que es en lo que estoy. Quiero ser director técnico para estar en mi ambiente y con el Real Madrid estoy en la mejor disposición de ayudar”, concluyó.