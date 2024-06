Hunter Schafer protagonizará junto a Michelle Yeoh la secuela ‘Blade Runner 2099’

Los Ángeles, (EFE).- La actriz estadounidense Hunter Schafer, conocida por su papel en la serie ‘Euphoria’, protagonizará junto a Michelle Yeoh la secuela ‘Blade Runner 2099’, que prepara Amazon.

Schafer es la segunda artista confirmada que trabajará en esta serie televisiva, aunque se desconoce todavía el papel que desempeñará en esta nueva trama, según informó este jueves el medio especializado estadounidense Deadline.

Tanto la historia como la fecha del estreno de esta nueva entrega, que sigue a la película de 2017 ‘Blade Runner 2049’, se mantienen en secreto desde que Amazon asumió el encargo en septiembre del año pasado.

Lo único que se sabe hasta ahora es que se tratará de una secuela de la película original de 1982 y de ‘Blader Runner 2049’, estrenada en 2017 y protagonizada por Ryan Goslin, Harrison Ford y la actriz cubanoespañola Ana de Armas.

La actriz de ‘Euphoria’ se suma al elenco encabezado por la ganadora del Óscar Michelle Yeoh, quien interpretará a un personaje llamado Olwen, un ‘replicante’, como se llaman en el mundo ficticio creado por Ridley Scott unos seres con aspecto humano creados con ingeniería genética.

La franquicia ‘Blade Runner’ está ambientada en un Los Ángeles distópico donde se fabrican esos humanos artificiales a los que se emplea en trabajos peligrosos en el espacio y que han sido declarados ilegales en la Tierra tras un sangriento motín.

Schafer debutó como actriz interpretando a Jules en el drama de HBO nominado al Emmy ‘Euphoria’, donde compartió pantalla con la estrella estadounidense Zendaya. También apareció en la precuela de “Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’ (‘Los Juegos del Hambre: La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes’) como Tigris Snow, que se estrenó en noviembre de 2023.