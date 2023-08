IA en la salud: un caso de éxito para los pacientes con enfermedades cardiovasculares

Los modelos de IA pueden ayudar en el ámbito médico a la detección y recuperación de la salud de las personas que padecen enfermedades cardiovasculares

Con la integración de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para el desarrollo de diferentes actividades humanas, es importante cuestionarnos sobre su papel en el ámbito médico. Según la charla virtual del Consumer Electronics Show 2021 (CES 2021), en donde NotiPress estuvo presente, la IA dentro de la medicina depende de tres factores: la confianza técnica, la confianza en la regulación y la confianza en la interacción humana. Según Statista, para 2019 el 45% de médicos se sentía cómodo utilizando IA como una herramienta de apoyo, cifra que siguió creciendo tras la pandemia.

La inteligencia artificial en el sector salud ayuda a buscar datos médicos y a mejorar los resultados en la salud de los pacientes. La forma más común en la que se suele utilizar este tipo de tecnologías, según IBM, es como apoyo para profesionales médicos, en entornos clínicos y en investigaciones. De igual forma, los modelos de IA se suelen utilizar en decisiones clínicas y análisis de imágenes. Relacionado con esto, en un artículo de la revista The Lancet, investigadores realizaron un estudio con el que se podría prevenir enfermedades cardiovasculares mediante el uso de IA.

Para prevenir enfermedades cardiovasculares, uno de los procedimientos médicos que se hacen es identificar una calcificación aórtica abdominal (AAC), según el artículo de la revista. Este procedimiento se hace mediante una máquina de densidad ósea encargada de detectar AAC mediante imágenes.

No obstante, el procedimiento es tardado, ya que no se cuenta con el suficiente personal capacitado para leer estas imágenes. Por esta razón, un equipo de investigadores de diferentes universidades colaboraron para desarrollar una IA capaz de leer 60,000 imágenes al día, de acuerdo con The Lancet.

El resultado de este estudio concluyó en una detección exitosa por parte de la máquina, con un porcentaje de 80% correcto; otro 17% fueron inconclusos, mientras que solo se equivocó en su diagnóstico un 3%. Los estudios con la IA se hicieron con la ayuda de un profesional experto en la lectura de imágenes AAC, se muestra en The Lancet.

Aunque aún faltan varias cuestiones que arreglar para tener resultados mucho más exactos, este trabajo de investigación es de gran ayuda para impulsar investigaciones que se apoyen de la IA. Según el artículo de The Lancet, la aplicación de la IA en exámenes AAC puede traer grandes beneficios para la salud de los pacientes. Pues gracias a esta tecnología, se logrará detectar a tiempo padecimientos cardiovasculares y así controlar esta enfermedad.