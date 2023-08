IA y los derechos de autor: la batalla que tiene Google con la industria musical

¿Qué es la incubadora de IA musical en la que trabaja Google para complacer a Universal Music Group?

NotiPress.- Actualmente, los servicios de streaming de música como Apple o Spotify, controlan todos sus catálogos de canciones para evitar infracciones sobre derechos de autor. El problema es, en realidad, las plataformas abiertas, como YouTube, la cual no tiene un control eficaz para eliminar el contenido que generan los usuarios que infringen el copyright.

Esto ha preocupado a las empresas globales de música, una de ellas es Universal Music Group, firma que ha solicitado a Google utilizar la inteligencia artificial (IA) para frenar este contenido. Así, recientemente, Universal Music solicitó a Google desarrollar un esquema con IA para formar los “derechos de propiedad intelectual privados“, se menciona en The Verge.

Sin embargo, Google no está tan convencido de ello; el medio especializado The Verge, sostiene que esta situación, mantiene a la compañía en un “gran dilema político”. Ahora, necesita poner a trabajar la inteligencia artificial para entrenar sus sistemas por toda la web y hacer copias de cada uno de los datos, aunque no exista una remuneración económica.

A pesar de ello, Google necesita cooperar con las grandes firmas de la música, entre ellas Universal Music; pues de no ser así, YouTube no podría operar sin licencias generales. Además, su plataforma YouTube Short dejaría de competir con TikTok, quien opera sin amplios derechos de autor y se basa en la Sección 107 de la Ley de los derechos de autor.

En ese sentido, Neal Mohan, CEO de YouTube, declaró en un blog de YouTube que la plataforma trabajará en una nueva “incubadora de IA musical”. Esto con el objetivo de complacer a las empresas de música y ampliar sus políticas de moderación de contenido y evitar los deepfakes.

La noticia se desató a raíz de una publicación en la plataforma de videos de Google, donde una canción llamada “Heart on My Sleeve” del artista Ghostwriter977, utilizó las voces de The Weekend y Drake. No obstante, al ser artistas de Universal Music Group y utilizar las voces de sus cantantes, exigió a YouTube “hacer lo correcto y eliminar las pistas”, según The Verge.

Ahora, Google trabaja constantemente con la IA y programas de tipo Experiencia Generativa de Búsqueda (SGE, por sus siglas en inglés) con la intención de buscar en la web en donde se localiza el mayor número de datos sobre copyright. No obstante, de acuerdo con el sitio de noticias tecnológicas, la situación podría convertirse en algo más serio si Google no comienza a trabajar para frenar los contenidos de aquellos usuarios que utilizan las voces de artistas para crear nueva música.