Ibai Gómez cree que “es el momento de estructurar” el fútbol en República Dominicana

Santo Domingo, (EFE). El español Ibai Gómez, ex seleccionador de fútbol de República Dominicana, recomendó a los directivos emprender la estructuración de este deporte en el país caribeño para que siga creciendo luego de dejar un balance satisfactorio en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París.

“Si queremos que el fútbol dominicano crezca, tenemos que querer”, expresó el ahora entrenador del Arenas de Getxo español, club de la cuarta división.

“Hay que ir con una estructura hecha a medio y largo plazo para que pueda llegar inversión”, agregó.

Expresó que los directivos han dado muestras de querer introducir cambios rápidos, “porque se les escapa la oportunidad y no hay estructura”.

Declaró que, pese a carecer de adecuada logística y tiempo para concentrar con los jugadores fue “una locura lo que han conseguido con 16 días de entrenamiento” en París.

Gómez dijo que se va en paz por haberse “dejado el alma” y piensa que el equipo ha estado “mucho más cerca de lo que parece para pasar de ronda” en los Juegos Olímpicos.

“Creo que, si dependiese de nosotros, habríamos ganado el partido porque intentamos que (los jugadores) no se enteraran del otro partido, pero se enteraron”, explicó en relación a la última jornada de su grupo, donde una victoria de su equipo ante Uzbekistán y el triunfo de España ante Egipto hubiese dado el pase a los dominicanos.

En la última jornada del Grupo 3 España perdió ante Egipto por 2-1 y Uzbekistán y República Dominicana empataron 1-1, lo que frustró la clasificación de los caribeños, que en el debut igualaron sin goles con Egipto y en la segunda fecha cayeron ante la roja por 1-3.

Además, Ibai Gómez opinó que les perjudicó la ausencia de Junior Firpo, quien no fue cedido por su club, el Leeds United inglés.

Pensando en el futuro y en relación con los jugadores que hicieron historia para el fútbol dominicano en París, afirmó que sabe con certeza que “los chicos quieren clasificar al Mundial 2030 con República Dominica”, pero “tienen que ofrecer un proyecto serio, quieren las cosas bien hechas y con una estructura”.

Gómez dijo que no cierra las puertas a la posibilidad de volver al banquillo de República Dominicana.

“Me he ofrecido de manera desinteresada a aportar. Cuando me ofrezcan de qué forma quieren que colabore, ya decidiré”, concluyó.