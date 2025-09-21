Iberia refuerza expansión en EE.UU. con ruta Madrid-Orlando, que inaugurará en octubre

La aerolínea española Iberia está ultimando los preparativos para inaugurar este 26 de octubre la nueva ruta entre Madrid (España) y Orlando (EE.UU.), dentro de la estrategia diseñada por la compañía para aumentar su presencia en el país norteamericano “con el lanzamiento de nuevas rutas y frecuencias”.

“Estamos muy entusiasmados con la nueva ruta entre Madrid y Orlando, lo que demuestra cómo estamos creciendo en toda la red de vuelos en Estados Unidos”, dijo Adriana Ron-Pedrique, responsable de portafolio de Estados Unidos y Canadá en Iberia, durante una entrevista con EFE en Miami.

La previsión es iniciar la ruta con tres frecuencias semanales, ofreciendo más de 46.000 asientos durante toda la temporada de invierno.

La directiva recordó que la compañía está inmersa en el “plan de vuelo 2030”, que contempla una inversión de 6.000 millones de dólares en la industria. “No es solo una nueva ruta, son muchas cosas más, porque para Iberia Estados Unidos es una plaza súper importante”, indicó.

Iberia conecta actualmente Madrid con los principales aeropuertos de Estados Unidos, con dos vuelos diarios a Nueva York y Miami; un servicio diario a Chicago; Dallas, con hasta cuatro frecuencias semanales en invierno y un vuelo diario en verano; Los Ángeles, con cuatro vuelos semanales en invierno y uno diario en verano; y San Francisco, con tres frecuencias entre mayo y septiembre. A estas conexiones se sumará Orlando, con tres vuelos semanales a partir de octubre.

En Boston, donde ofrece dos vuelos diarios, la compañía ha incorporado el nuevo Airbus XLR, convirtiéndose en la primera aerolínea en operar este modelo en el país. “Estamos creciendo y damos la posibilidad de transportar a 6.000 personas diariamente entre Estados Unidos y Madrid, además de la carga aérea”, destacó Ron-Pedrique.

La expansión de Iberia en Estados Unidos también se apoya en las sinergias de la alianza OneWorld, que integra a compañías como American Airlines, British Airways o Finnair. Estas asociaciones, según la directiva, permiten “ampliar la conectividad y ofrecer a los pasajeros más opciones de itinerarios y frecuencias”, consolidando la posición de Iberia en el mercado transatlántico.

La puntualidad es otro de los pilares de la aerolínea, que en los últimos años ha recibido de forma constante reconocimientos internacionales por la regularidad de sus operaciones. “El pasajero lo que quiere es llegar a tiempo a su destino, y en Iberia nos tomamos muy en serio ese compromiso”, subrayó Ron-Pedrique, al destacar que esa fiabilidad permite además una mejor conexión con la red de destinos en Europa.

Iberia es una de las principales compañías presentes en la feria World Travel Expo (WTE), que arrancó hoy su tercera edición en el Centro de Convenciones de Miami Beach. El evento se prolongará hasta el jueves, con más de 300 empresas y la participación prevista de más de 3.000 profesionales del sector turístico.

“La presencia de Iberia es fundamental porque es la manera en que nosotros, como aerolínea, podemos escuchar, conectar y entender puntualmente las necesidades de nuestros clientes”, agregó la directiva.

La participación en WTE Miami busca precisamente promocionar sus destinos en varias ciudades de España y Europa, un mercado cada vez más atractivo para el viajero estadounidense. De hecho, España se ha consolidado como uno de los grandes reclamos, con creciente interés por su gastronomía, paisajes y oferta hotelera.

“El público americano ha descubierto una gastronomía fabulosa y una propuesta turística muy interesante”, apuntó Ron-Pedrique, quien recalcó que eventos icónicos de su cultura, como un partido de exhibición de fútbol americano, llegarán al estadio Santiago Bernabéu el 16 de noviembre, reflejando esa creciente atracción con el país.