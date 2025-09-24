ICE instala vallas de seguridad en centro de procesamiento en Chicago tras protestas

Los Ángeles, (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha instalado nuevas medidas de seguridad en el centro de procesamiento en Broadview, en el oeste de Chicago, donde manifestantes han protestado por casi una semana contra la ‘Operación Midway Blitz’ del presidente Donald Trump.

Se instaló una valla de alambre alrededor del edificio para evitar que los manifestantes bloqueen la salida y entrada de los vehículos federales.

También se colocaron barreras para limitar el tráfico en la cercanía del centro. Mientras la policía local permaneció en la zona.

El centro de procesamiento de Broadview fue escenario el viernes pasado de un enfrentamiento entre agentes del ICE y manifestantes que protestaban por las condiciones en las que están siendo tratados los inmigrantes detenidos.

Imágenes captadas por los mismos manifestantes y distribuidas en las redes sociales mostraron cómo agentes federales armados que se encontraban en el techo de las instalaciones, lanzaron gas pimienta y un agente químico, que se cree era gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes que habían protestado por cuatro días seguidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU. informó sobre la detención de tres personas.

No obstante, defensores de los inmigrantes denunciaron este lunes que al menos 16 personas fueron detenidas y cuestionadas por los agentes de inmigración.

Los manifestantes han acusado a las autoridades federales de mantener a los inmigrantes detenidos en estas instalaciones, que no están acondicionadas para largas estancias y de no proveer las necesidades básicas.

ICE se ha defendido de las acusaciones afirmando que los detenidos son trasladados a otras instalaciones después del procesamiento y calificaron de falsas sus acusaciones sobre las condiciones dentro del centro de Broadview.

La valla no ha alejado a los manifestantes, que este martes aún permanecen en las cercanías.