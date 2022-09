IKEA U.S. y Electrify America anuncian una colaboración para la carga ultrarrápida de vehículos públicos y flotas

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Para ayudar a alcanzar la ambición de IKEA de convertirse en un negocio circular y positivo para el clima en el 2030, IKEA EE. UU. anunció una colaboración con Electrify América y Electrify Commercial para llevar estaciones de carga públicas ultrarrápidas y carga de vehículos eléctricos (EV) de flota de entrega a más de 25 IKEA tiendas minoristas en todo EE. UU.

Este esfuerzo conjunto permitirá a IKEA U.S. cuadruplicar su número total de cargadores de vehículos eléctricos, lo que respalda el objetivo de lograr entregas a domicilio sin emisiones para el 2025 y reducir a la mitad las emisiones relativas de los viajes de clientes y compañeros de trabajo para el 2030.

“En IKEA, creemos que debemos trabajar junto con nuestros socios para abordar el cambio climático y crear soluciones para un futuro más verde.

Esta colaboración con Electrify América no sólo traerá cargadores públicos ultrarrápidos a nuestras tiendas por primera vez, sino que también nos ayudará a dar un gran salto a medida que trabajamos para lograr nuestros objetivos de ser circulares y positivos para el clima”, dijo Javier Quiñones, director ejecutivo. y Director de Sostenibilidad, IKEA EE. UU.

“Esperamos continuar innovando en torno a nuevas formas en que podemos hacer que nuestra vida cotidiana sea más sostenible”.

En total, habrá más de 200 cargadores ultrarrápidos individuales que ofrecerán las velocidades de carga más rápidas disponibles en la actualidad (de 150 kW a 350 kW) en las tiendas minoristas de IKEA en 18 estados, incluidos Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland y Massachusetts. Michigan, Minnesota, Nueva York, Pennsylvania, Ohio, Oregón, Texas, Utah, Virginia y Washington.

Se espera que las primeras ubicaciones abran a fines del 2022 y se completen a fines del 2023

Para su flota de entrega de vehículos eléctricos, IKEA seleccionó Electrify Commercial, la unidad comercial de Electrify America diseñada para ayudar a ofrecer soluciones de carga de vehículos eléctricos llave en mano, para proporcionar más de 225 cargadores individuales en todos los sitios.

Esta es la primera vez que Electrify América y Electrify Commercial instalan cargadores públicos y de flota al mismo tiempo para un proyecto.

“Estamos entusiasmados de establecer estaciones de carga para flotas públicas y comerciales con IKEA, una marca que comparte nuestro objetivo de un futuro más sostenible”, dijo Giovanni Palazzo, presidente y director ejecutivo de Electrify América.

“A través de esta colaboración, Electrify América, Electrify Commercial e IKEA U.S. están liderando un camino para que los clientes y las empresas avancen hacia el transporte sin emisiones”.

Desde que abrió su primera estación de carga en mayo del 2018, Electrify América ha marcado un ritmo rápido para la expansión de su red, abriendo un promedio de casi cuatro estaciones por semana.

Actualmente, Electrify América tiene más de 800 estaciones y 3500 cargadores individuales abiertos con planes de expandirse a 1800 estaciones de carga compuestas por 10 000 cargadores individuales en los Estados Unidos y Canadá para el 2026.