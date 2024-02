Iliana Sosa muestra en un documental la fortaleza de El Paso y su historia de inmigración

Nueva York, (EFE) – La cineasta estadounidense-mexicana Iliana Sosa estrena este martes “God Save Texas: La frontera”, un documental en el que muestra la fortaleza de los habitantes de El Paso y recupera su historia de inmigración, incluyendo duras fotografías poco conocidas de principios del siglo XX.

Sosa dirige la tercera y última pieza de la trilogía documental “God Save Texas”, precedida por los reconocidos directores Richard Linklater y Alex Stapleton, y cuya meta es ahondar en la complejidad de este estado sureño de Estados Unidos más allá de los estereotipos del ‘cowboy’ blanco y la riqueza petrolera.

Oriunda de El Paso, Sosa se describe como una persona “fronteriza” en los primeros minutos de una narración sosegada en la que habla de la identidad “híbrida” de quienes viven en esa región dividida por un muro, que la académica Gloria Anzaldúa explicaba con el concepto azteca de “Nepantla”, de “estar en medio”.

“Crecí yendo a Juárez pero vivía en El Paso; mi mamá es de Durango, mi papá de Ciudad de México… Lo veo como algo que te da fortaleza”, apunta Sosa en una entrevista telefónica con EFE sobre la vida en torno a la frontera, rodeada de las experiencias de esas personas que buscan “una mejor vida”, empezando por su familia.

Por ejemplo, entra en el barrio histórico de Duranguito, amenazado por la gentrificación y cuya conservación defiende la activista nonagenaria Antonia “Toñita” Morales, y se emociona con las “tienditas” de alimentos típicas con las que creció, así como con sus gentes, cómodas moviéndose entre el español y el inglés.

“Quisiera que la gente viera Texas con una mentalidad más abierta (…). El Paso, la frontera, es una región muy diferente a otras partes de Texas; quiero que aprecien que hay culturas diferentes, gente que está peleando…”, agrega la artista.

“El mundo está ahorita al revés”

La directora también enfoca con una visión personal -con entrevistas a su propia familia, periodistas, activistas y expertos- temas como el trato denigrante a los “braceros” (trabajadores agrícolas), la separación de padres deportados e hijos “soñadores”, o el tiroteo de motivación racista en un Walmart en 2019.

“La frontera” muestra unas “devastadoras” fotografías obtenidas por el historiador David Romo en el museo Smithsonian que retratan el uso de pesticidas nocivos por operarios de EE.UU. para “fumigar” a los trabajadores mexicanos que cruzaban para el Programa Bracero (1942-1964), en total unos 4 millones de personas.

Romo relaciona esas técnicas, que las autoridades argumentaban eran para “despiojar” a los mexicanos y que se remontan a 1917, con las ideas de “borrado” y “limpieza étnica”; de hecho, descubrió que en 1936 en las instalaciones fronterizas se usaba gas Zyklon B, que luego utilizaría el régimen nazi en altas dosis para matar.

“Yo conocía parte de esa historia porque mi abuelo fue bracero. Él me contaba que a veces se tenía que quitar toda la ropa y las condiciones en que trabajaba, pero yo no sabía el alcance, o que usaron este gas que después usaron los nazis”, explica Sosa, que se muestra preocupada por que “la historia se repita”.

Precisamente, el filme saca a colación la influencia de la retórica racista del expresidente Donald Trump (2017-2021) en el tiroteo de 2019 en el que un hombre blanco mató a 23 personas, la mayoría hispanas, y considera que Texas es “un punto crítico” de cara a las próximas elecciones, en las que este es favorito.

“Si la historia nos enseña algo de cómo fue la primera presidencia de él, devastadora para las comunidades inmigrantes, pues va a volver a pasar. Y esto me da mucho temor. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar: el mundo está ahorita, como diría mi mamá, al revés”, apostilla.

Las tres partes de la trilogía “God Save Texas” se estrenan hoy en la plataforma de ‘streaming’ MAX, y en HBO se podrá ver la primera parte, “Hometown Prison”, de Richard Linklater, seguida mañana por la segunda, “The price of oil”, de Alex Stapleton, y la tercera, “La frontera”, de Iliana Sosa.