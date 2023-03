’Impact Basketball’, donde se pule el talento para dominar la NBA

Redacción EEUU, (EFE).- La ciudad de Las Vegas cuenta con un rincón en el que el baloncesto toma una dimensión especial. ’Impact Basketball’ es la academia referencia en cuanto a perfeccionamiento y desarrollo de jugadores en los Estados Unidos.

Cada verano pasan por sus manos entre treinta y cuarenta profesionales de la NBA para mejorar sus fundamentos y crecer como jugadores en el siguiente curso. Son casos de éxito como los que llegaron hace veinticinco años, cuando Joe Abunassar se convirtió en el hombre de confianza de muchas de las estrellas de la mejor liga del mundo.

“Entrené como asistente en el baloncesto universitario. Un día, un amigo que era agente de jugadores, me propuso entrenar a algunos de sus chicos. Acepté sin entender muy bien lo que estaba haciendo. Hoy en Estados Unidos hay muchos entrenadores. En aquella época no había este tipo de profesionales, no era una profesión como tal”. Recuerda con una sonrisa Joe Abunassar con EFE.

La sorpresa se la llevó al abrir la puerta y ver de qué nombres se trataba: “Los jugadores que me envió eran Chauncey Billups, Kevin Garnett, Tayshaun Prince y Al Harrington. Fui muy afortunado. Yo tenía además conocimientos en preparación física, en nutrición… De modo que llegué a ser para ellos ese tipo que puede ayudarte con todo”.

“En aquella época Tyronn Lue y Al Harrington vivían en mi casa”, comenta Joe. “Yo tenía mi propia cancha, era el paquete completo. Estaba casado, pero joven, no tenía hijos. No podía cenar con mi mujer a solas pero ellos nos ayudaban con la casa”.

LAS VEGAS, EL LUGAR IDEAL

En 2006, Abunassar decidió crear su propia instalación ante la creciente demanda de jugadores profesionales que querían pasar por sus manos. La ubicación la tuvo clara desde el primer día: Las Vegas.

“A los jugadores les encanta venir, tienen muchas cosas para hacer. La liga de verano está aquí, la selección de Estados Unidos entrena también aquí… Los jugadores internacionales, óvenes de entre doce y dieciocho años, que vienen con su familia a entrenar, tienen shows y muchas opciones de ocio, parques nacionales…”.

Si contabilizamos el número de jugadores no profesionales que visitan ‘Impact Basketball’ cada año, hay que hacerlo por cientos. “Nunca entrenamos más de tres o cuatro personas a la vez, y estamos muy ocupados todo el día. Tocamos todos los niveles de baloncesto pero el modelo a seguir es como conseguimos que Kevin Garnett fuera Kevin Garnett, siendo un programa exigente. Tyrese Haliburton, está mejorando así porque tienen talento, pero también porque entrena en la dirección correcta”.

Como todo negocio, cuentan con dos etapas con distinta carga de trabajo. Durante la temporada son alrededor de diez trabajadores en nómina entre entrenadores, preparadores, fisios… Todos atienden las sesiones personalizadas pero también los grupos que llegan desde cualquier rincón del planeta: Europa, Asia… La fama de ‘Impact Basketball’ es de carácter global.

MUCHOS ‘JORDIS FERNÁNDEZ’

Los veranos son temporada alta y el equipo dobla su número de trabajadores para poder atender a todos los jugadores. “Muchos entrenadores vienen y nos ayudan. Algunos son conocidos, si alguien viene a nuestro pabellón no sabe muy bien con quién puede encontrarse. Garnett a veces viene también unos días. Pero sobre todo nos llenamos de jóvenes entrenadores con muchas ganas, como hizo en su día Jordi Fernández”.

Y es que el actual entrenador de Sacramento Kings comenzó su ‘aventura americana’ con Joe Abunassar. “La de Jordi es una gran historia. Él trabajó con nosotros varios veranos. Yo soy triatleta: corro, nado y salgo en bicicleta, así que cuando fui a España y conocí a Jordi, él se encargaba de que tuviera a mano todo lo que necesitara cuando trabajé con Rudy Fernández. La razón por la que me encantó Jordi es porque fue capaz de conseguirme una piscina para nadar en Barcelona”.

CINCO MIL DÓLARES PARA SER MEJOR

La instalación actual se ha quedado pequeña y se está construyendo una nueva a tan solo dos millas de la actual. “Es un reto, es un riesgo… Quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. Es un movimiento complicado. Una inversión para mejorar, por eso nos movemos. Estamos asociándonos con un partner médico. Tenemos fisioterapeutas, preparadores… Mejora lo que hay. Es un poco más grande, pero por cómo trabajamos no queremos un sitio enorme. Queremos tener dos pistas muy buenas”.

Entrenar a las órdenes de Joe Abunassar tiene un precio medio de 5.000 dólares por mes, el precio es el mismo tanto para profesionales como para jóvenes que buscan potenciar sus fundamentos. “También hacemos paquetes por meses, podemos encargarnos del alojamiento y la manutención. Y hay algunos casos de profesionales con los que trabajo desde hace años, y con quienes me desplazo a entrenar a sus ciudades, esto puede cambiar el precio de alguna manera”.

En estos últimos casos la confianza es fundamental, “probablemente es la parte más importante”. Recientemente ha estado en Miami para ayudar a Kyle Lowry en su recuperación:

“Es su temporada número diecisiete, yo he estado ahí desde que él tenía 19 años. Él confía en mi. En los equipos hay un montón de entrenadores, pero probablemente mi relación es la auténtica”.

LOS ENTRENAMIENTOS PREVIOS AL DRAFT DE LA NBA

En los meses de abril y mayo, desde que termina la temporada universitaria hasta que en junio se celebra el Draft de la NBA, ‘Impact Basketball’ se llena de jugadores que buscan su oportunidad en la mejor liga del mundo y antes de entrenar con las franquicias van a Las Vegas.

“Están con nosotros dos meses y nuestro trabajo es que estén listos para los entrenamientos previos al Draft. Tenemos jugadores proyectados a ser Top 5, pero también otros a quienes ayudamos a que los equipos se fijen en ellos. Son muchos y sólo hay sesenta elecciones del draft. Es su carrera, es diferente a jugar en la universidad o con tu equipo nacional. Aquí eres tú, no hay equipo, no hay nada. Es entrenar y ver cómo de bueno puedo llegar a ser. Conocemos lo que buscan las distintas franquicias y les preparamos específicamente para esos programas”.

Desde los últimos años, Joe Abunassar y su equipo tienen estos entrenamientos pre-Draft como uno de los momentos clave de la temporada y tienen muy claro cómo dirigir a los chicos que demandan sus servicios.

“Puedes hacer mucho dinero en la NBA si sabes tirar y entiendes que si juegas con Luka Doncic y Kyrie Irving, no vas a tener que botar mucho la pelota. Sólo estar preparado. Nosotros les preparamos. Quizás uno o dos van a ser jugadores principales, pero los demás que salgan en el draft van a ser jugadores de rotación y les preparamos para eso”.