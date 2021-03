Impacto negativo para empresas americanas por reforma eléctrica de México

• Además de exportaciones de gas: Congresista Henry Cuéllar

• Cruces fronterizos de mexicanos a E. U. sin solución aún

• Crece tráfico de indocumentados hacia ciudades de Texas

Por José Luis B Garza

McAllen.- El congresista demócrata Henry Cuéllar dio a conocer que la reforma eléctrica aprobada en México va a tener un impacto en las compañías norteamericanas que han realizado inversiones en México así como en algunas de las exportaciones que el estado de Texas lleva a cabo actualmente.

Lo anterior lo expresó durante una conversación virtual con medios informativos en la que estuvieron presentes, además, los alcaldes de Mission, Armando Ocaña y de Laredo, Pete Sáenz.

“México ha cambiado la ley sobre la electricidad (sic) y van a poner mayor enfoque en las compañías de las que el gobierno mexicano es dueño — en alusión a la Comisión Federal de Electricidad— y eso afecta a las compañías americanas que pusieron millones de dólares en inversión en México y también esto va a afectar la exportación de gas natural que estamos haciendo, por ejemplo, de compañías que se encuentran en el condado Webb, en Texas”, en alusión al área donde se encuentra su distrito, el 28.

Como se ha informado, el Senado mexicano aprobó el martes la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que busca propulsar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los generadores privados, sobre todo renovables.

Con 68 votos a favor y 58 en contra, tras más de cinco horas de discusión, el pleno del Senado aprobó en lo general la iniciativa preferente de López Obrador, aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados.

“México está cambiando otras leyes que están teniendo un impacto, y es muy interesante, porque cuando tratamos de hacer algo aquí México dice que debemos respetar a los mexicanos y mi mensaje al gobierno del presidente López Obrador es que deben respetar las opiniones de nuestras compañías y de nuestros ciudadanos, como ellos nos dicen a nosotros”, agregó Cuéllar.

SIN SOLUCION A CRUCES FRONTERIZOS

“Sobre la llamada que tuvieron los presidentes pregunté si iban a tratar el tema de los cruces internacionales (en alusión al impedimento de mexicanos para cruzar en la frontera a Estados Unidos) y me dijeron que no, que iban a tratar sólo el tema migratorio donde se iba a buscar un programa bracero, que yo apoyo, pero no tomaron en cuenta el impacto de los cruces en la frontera.

“Eso es lo que les hemos mencionado, que el DF y Washington (en alusión a ambos gobiernos federales) no entienden la frontera, no entienden qué está pasando aquí en la frontera y sus problemas”, enfatizó el legislador federal.

Mencionó la contradicción de que mientras se está dando acceso a Estados Unidos a personas que no cuentan con documentos para hacerlo legalmente, se impide el cruce de mexicanos que cuentan con una visa para visitar Estados Unidos legalmente tramitada, con efectos económicos negativos para ambas fronteras.

TRAFICO DE INDOCUMENTADOS

Con referencia al creciente flujo de indocumentados que está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, el congresista hizo la observación de que por la ciudad de Del Río cruzan asiáticos y cubanos; en Laredo la gran mayoría son mexicanos adultos y en el Valle del sur de Texas están entrando personas centroamericanas y niños.

Explicó que la migración indocumentada selectiva por esos puntos fronterizos se debe a que esas decisiones las hacen los grupos criminales y están entrando personas de otros países, pero la impresión que están dando es que la frontera está abierta, aunque la Casa Blanca diga que la frontera no está abierta, pero, en contraparte, lo que están diciendo los grupos criminales que se benefician del tráfi

