Impacto social de la minería y su aporte a la economía de México

Panorama económico y social del sector minero en México

NotiPress.- La industria minera en México se encuentra entre las pocas actividades que carecen del apoyo o no son bien vistas por el Gobierno, debido a algún tipo de controversia. En el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la postura estaba firme desde 2016 y la promesa fue impedir proyectos y concesiones mineras que dañen territorio. A partir de 2018 con la toma de posesión de AMLO, no tan las las nuevas concesiones mineras quedaron bloqueadas, también el mandatario fue crítico con las empresas del sector. Durante 2021, el ejecutivo Federal promovió la reforma eléctrica, misma que plantea la explotación exclusiva de litio a favor del Gobierno nacional, impidiendo que otras empresas puedan extraer el metal blando.

De acuerdo al Gobierno de México, entre 2006 y 2018 las empresas mineras extrajeron 59 toneladas de oro y durante 2015, el país exportó 123 toneladas de este mineral. Asimismo, según datos expuestos por el Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina del 19 de mayo de 2021, el 75% de las empresas mineras son de origen extranjero. El reporte del World Gold Council (WGC) “The social and economic contribution of gold mining” destacó que la industria de la minería ha contribuido al desarrollo socioeconómico en diversos países del mundo incluyendo datos relevantes que demuestran su impacto en México.

Por su parte, el whitepaper de Logicalis “Tecnologías y recursos que permiten a las minas conectadas ser más seguras y eficientes” al que accedió NotiPress, señaló que México ocupa el lugar número cinco en el ranking elaborado por el Instituto Fraser, detrás de Brasil. “América Latina se ha destacado por su gran potencial en términos de recursos mineros energéticos, lo que ha llamado la atención de importantes multinacionales y organismos internacionales interesados en invertir en esta actividad“, señaló. La firma tecnológica con sede en Reino Unido informó que Colombia ocupa la posición uno, seguida de Chile y Perú.

El WGC informó para NotiPress, las empresas mineras asociadas de México produjeron cerca de 1.5 millones de onzas (Moz) de oro, lo que representa un pago de impuestos por 324 millones de dólares para 2020. La estadounidense Newmont y las canadienses Agnico Eagle, Torex Gold, Alamos Gold, Aura Minerals, Equinox Gold emplearon a 7 mil 298 personas de forma directa. Tan solo estas empresas miembros, alcanzan el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano y sus contribuciones representaron el 0.4% de los ingresos tributarios de México.

Más allá del aporte económico de la minería, el whitepaper de Logicalis señala cómo las buenas prácticas al interior de una mina se convirtió “en importantes impulsores para lograr no solo una mayor inversión, sino también más productividad, seguridad y eficiencia al momento de trabajar en actividades de algo riesgo“. Terry Heymann, director financiero del WGC mencionó, la generación de empleos bien remunerados, ingresos fiscales y crecimiento empresarial a largo plazo configuran un panorama próspero y creciente para la industria minera del oro en México. El aporte social al país va de la mano de su contribución económica, concluyó el vocero del Consejo Mundial del Oro.