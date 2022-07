Implementan tecnología en el Tour de France para una experiencia inmersiva

Gracias a la tecnología, la Tour de France tendrá una experiencia única, para los aficionados, atletas y equipos de ciclismo durante los días de competencia

NotiPress.- La firma especializada en tecnología de la información (TI) NTT Ltd reveló sus nuevos proyectos para ampliar la experiencia deportiva a nivel mundial. Según la compañía, los fanáticos de la Tour de France y el Tour de France Femmes avec Zwift serán los primeros en disfrutar los beneficios que ofrece la compañía japonesa.

A través de tres aspectos importantes, NTT Ltd incluirá en una nueva experiencia a los fanáticos, equipos deportivos, empresas y más para hacer de la ruta del ciclismo más importante del mundo algo único. El concepto The Digital Human desarrollado por la firma será un quiosco interactivo donde un avatar humano generado con IA ofrecerá información sobre la carrera y lugares de interés.

Otro concepto clave también será el An enhanced digital twin, es decir un gemelo digital el cual cada miembro de los equipos podrá monitorear en tiempo real datos calve de la carrera. Gracias a la conectividad mejorada para brindar operaciones inteligentes, es posible que se puedan tomar decisiones más rápidas e informadas en torno a una competencia que exige el máximo nivel a los ciclistas.

De igual manera, la red social Strava formará parte de la narración en vivo de NTT Ltd en conjunto con @Letourdata. Todo con el principal objetivo de traer comparaciones y estadísticas en tiempo real entre aficionados, profesionales y King of the mountain durante la carrera.

Tanto la categoría femenil y la varonil serán parte de una transformación gracias a la tecnología una herramienta cuyo objetivo es mejorar la experiencia para todos, informó la compañía. En ese sentido, Michelle McGuire vicepresidenta de entrega de servicios gestionados en NTT Ltd expresó: “Ambas carreras son muy dinámicas y requieren acceso a información en tiempo real para garantizar operaciones continuas”.

Esto no solo beneficia a los ciclistas y sus equipos de trabajo, también la experiencia del usuario se vuelve todavía más inmersiva, principalmente para aquellos aficionados informados y comprometidos. “Durante toda la carrera en ambas categorías, la firma NTT continuará apoyando y asistiendo de forma oportuna a todos en la carrera más importante del ciclismo de ruta” subrayó McGuire.

NTT Ltd destacó que por primera vez, la tecnología estará más cerca de los aficionados en la competición varonil y femenil. Además, podrán ser parte de la ruta en tiempo real, gracias al Race Center y su estrategia de modelo predictivo para encontrar contenido específico de la carrera en redes sociales.

Algo único que estará disponible por primera vez en el Tour de France Femmes avece Zwift y del Tour de France. Dos de las competencias más importantes del ciclismo de ruta a nivel mundial desde 2009 y 1903 respectivamente.